Vendas de imóveis em janeiro saltam 41% na Grande Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE COM o desempenho, o estoque de imóveis está baixo e renovado

As vendas de imóveis na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) saltaram 41% em janeiro, quando foram comercializadas 2.218 unidades. Os dados foram divulgados pela Comissão de Pesquisas (CPES) do Sindicato da Indústria da Construção do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica.

O resultado é o melhor para o mês desde 2022 e foi impulsionado pelo crescimento das vendas nas cidades ao redor da Capital. Houve aumento de 54% das vendas em janeiro na comparação com igual período de 2024.

Dados sobre o setor imobiliário foram apresentados pela Comissão de Pesquisas do Sinduscon-CE Crédito: Mabel Cavalcante/Sinduscon-CE/Divulgação

Segundo os dados, o número de unidades vendidas saltou de 743 para 1.143 em janeiro deste ano.

Em Fortaleza, o volume de vendas subiu 30%, com 1.075 unidades vendidas em janeiro de 2025, frente a 827 unidades no mesmo mês de 2024.

Para o consultor da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu Araújo, os resultados reforçam o bom momento do setor e a confiança dos consumidores. Ele ainda cita o impulso dado por fatores como programas habitacionais disponíveis.

“O desempenho foi espetacular, sendo o segundo melhor mês dos últimos 25 meses, atrás apenas de dezembro do ano passado. Tanto na capital quanto na Região Metropolitana, as vendas estão em um patamar confortável. O estoque de imóveis está baixo e renovado, o que é um indicativo positivo para a saúde do mercado”, afirma.

