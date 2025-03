Projeto de revitalização da cultura do algodão é apresentado ao Governo

Foto: Alan Santos/PR Na pauta, o presidente da companhia apresentou o projeto de revitalização voltado para a cultura do algodão

Um projeto de revitalização voltado para a cultura do algodão, de quase dois mil hectares (equivalente a mais de 2,8 mil campos de futebol), foi apresentado ao secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Domingos Filho (PSD).

A reunião contou com o presidente da Santana Textiles, Raimundo Delfino Filho, e teve o objetivo de debater estratégias para o fortalecimento da cadeia produtiva do algodão.

O plano da empresa se encontra em fase de andamento e um dos próximos passos acordados entre a companhia e a SDE é a visita de Domingos Filho, e de demais representantes do órgão.

"Vamos visitar o empreendimento que tem potencial para se tornar um grande integrador para a cadeia produtiva da fibra do algodão. O projeto mostra que o nosso Estado tem expertise tecnológica para fortalecer o agronegócio e, desta forma, promover o desenvolvimento econômico com a geração de empregos e renda", avalia o titular da SDE, Domingos Filho.

A Santana Textiles atua desde 1963, tendo expansão no interior do Ceará, ocupando posição de destaque entre as indústrias do setor têxtil e consolida sua expertise na fabricação e no desenvolvimento de tecidos denim básicos, diferenciados e inovadores.

A companhia tem presença em toda América através de uma das maiores equipes comerciais entregando os fios de algodão e o tecido denim.