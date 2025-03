Vendas de veículos novos aumentam 55% em fevereiro no Ceará, diz Fenabrave

Foto: FCO FONTENELE Os dados Fenabrave indicam que o acumulado em 2025 ficou em 24.103 vendas, 39,46% maior no ano a ano.

As vendas de veículos novos aumentaram 55,70% em fevereiro no Ceará, na comparação com igual mês do ano passado, saindo de 7.706 para 11.998 vendas.

Os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) indicam, porém, queda de 0,88% entre janeiro e fevereiro de 2025.

Em janeiro, o montante era de 12.105 vendas. Já o acumulado no ano ficou em 24.103 unidades, 39,46% maior no ano a ano.

Segmentos mais vendidos

A liderança das vendas de fevereiro ficou a cargo das Motos, com 7.551 negociações, seguida pelos segmentos Auto (3.046) e Comercial Leve (788).

Os números atuais superaram os montantes vistos em igual mês de 2024, em que Motos detinham 3.938 vendas (alta de 91,75%); Auto, 2.673 (13,95%); e Comercial Leve, 660 (19,39%).



Já o comparativo mensal, entre janeiro e fevereiro, contou com queda de 0,42% nas vendas das Motos e de 4,90% no Auto. Já o Comercial Leve avançou 12,09%.

Vendas por segmentos em fevereiro no Ceará

Auto (A): 3.046



Comercial Leve (B): 788



A+B: 3.834



Caminhão (C): 220



Ônibus (D): 22



C+D: 242



Moto: 7.551



Implemento Rodoviário: 36



Outros: 335



Total: 11.998



Vendas aumentam em Fortaleza

Em Fortaleza, o cenário de vendas aumentou significativamente no ano (56,87%). Em fevereiro de 2024, foram negociadas 3.065 unidades. Em fevereiro de 2025, 4.808.

Houve leve recuo de 0,17% na comparação mensal entre janeiro e fevereiro deste ano, em que o primeiro mês ficou com oito unidades a mais de vendas: 4.816.

O destaque da Capital foi para categoria compilada de Auto e Comercial Leve, com 2.368 negociações em fevereiro. Destas, 1.976 foram somente no Auto e 392 no Comercial Leve.

Outras 2.189 vendas foram de Motos na Cidade. As menores negociações ficaram a cargo dos Ônibus e Implemento Rodoviário, com duas e 13 unidades respectivamente.

Vendas por segmentos em fevereiro em Fortaleza

Auto (A): 1.976



Comercial Leve (B): 392



A+B: 2.368



Caminhão (C): 103



Ônibus (D): 2



C+D: 105



Moto: 2.189



Implemento Rodoviário: 13



Outros: 133



Total: 4.808

Brasil tem recorde de emplacamentos



O Brasil contou com recorde de emplacamentos no primeiro bimestre de 2025, referente aos meses de janeiro e fevereiro, desde o ano de 2014.

O acumulado no período atual ficou em 701.520 unidades. Em fevereiro, o montante era de 360.093 vendas, com alta anual de 12,8%.

Vendas por segmentos em fevereiro no País

Auto (A): 134.794



Comercial Leve (B): 39.041



A+B: 173.835



Caminhão (C): 8.751



Ônibus (D): 2.375



C+D: 11.126



Moto: 155.954



Implemento Rodoviário: 6.195



Outros: 12.983



Total: 360.093

O presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, afirmou que o resultado foi positivo para praticamente todos os segmentos a nível nacional.

"O mês de fevereiro teve seu quinto melhor desempenho na história, com grande crescimento sobre 2024", de acordo com o gestor.

Ele lembrou, no entanto, que o Carnaval de 2024 foi comemorado em fevereiro, afetando os dias úteis e, consequentemente, o volume.

