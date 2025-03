Lucro da Enel CE sobe 47% para R$ 465 mi em 2024; tempo sem luz cai, mas apagões são mais frequentes

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO DADOS da Aneel apontam que a frequência e a duração das quedas de energia variam muito entre os municípios

A Enel Distribuição Ceará apresentou seu resultado financeiro de 2024, com um aumento de 47,4% no lucro líquido, o qual atingiu R$ 464,9 milhões. O crescimento ocorre em meio à diminuição no tempo sem energia elétrica para os consumidores e ao aumento da frequência de apagões.

A duração média em que os consumidores ficaram sem energia elétrica no ano diminuiu 0,8% em relação a 2023. O indicador de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) saiu de 9,76 horas (h) para 9,68h, abaixo do limite regulatório de 9,84h.

A melhoria é resultado da intensificação de investimentos ao longo do último ano, conforme a companhia. “(Os investimentos) preveem ações complementares ao nosso plano estratégico, visando aumentar a resiliência da rede e aprimorar a qualidade no atendimento.”

Entre 2024 e 2026, havia um plano de investimentos de R$ 4,8 bilhões previsto pela Enel Ceará. O planejamento dos recursos foi atualizado para o triênio de 2025 a 2027, chegando ao valor de R$ 7,4 bilhões, na melhoria da infraestrutura elétrica e dos serviços prestados.

Já a frequência média das quedas de energia no ano aumentou 7,4%, o que significa que os consumidores enfrentaram mais apagões no período. O indicador de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) subiu de 3,90 interrupções para 4,19.

De 2021 a 2024, o DEC da Enel Ceará apresentou recuo de 19,5% e o FEC de 18,2%.

Índices de qualidade nas demais distribuidoras variam

Para efeito de comparação, os indicadores das operações da Enel em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ) foram melhores do que os vistos no Ceará em 2024. Já as distribuidoras Equatorial, Light e Energisa ainda não divulgaram os dados do ano passado.

Outras grandes distribuidoras, Neoenergia e CPFL Energia, apresentaram ao mercado as informações referentes apenas ao quarto trimestre de 2024, impossibilitando uma eventual base de comparação anual, isto é, no acumulado do último ano com 2023.

A Enel SP registrou um tempo médio de 6,68h sem energia elétrica, abaixo do limite regulatório de 7,12h. Já a frequência média das interrupções foi de 3,20 vezes, também menor do que o limite de 4,90 estabelecido na região pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O órgão regula tanto as revisões tarifárias das distribuidoras quanto os limites dos indicadores de qualidade, a depender do local e de outros pontos, em uma metodologia comparativa de desempenho. O descumprimento dos limites gera consequências diversas às distribuidoras.

No resultado da Enel RJ, o período médio sem luz foi de 9,14h, com um limite regulatório de 9,16h. O número médio de vezes que um consumidor teve o fornecimento de energia interrompido em um ano foi de 4,60, com um limite de 6,32 interrupções.

A Aneel divulgou que o tempo médio sem energia no ano (DEC), no Brasil, era de 10,43h em 2023, e a quantidade média de interrupções (FEC) era de 5,24 vezes. O POVO solicitou os dados de 2024 à entidade e foi informado de que serão divulgados até o fim do mês.

Alta discrepância nos índices de qualidade nos municípios cearenses

O comparativo dentro dos municípios cearenses teve altas discrepâncias em 2024, segundo dados da Aneel. Em Aracati e Icapuí, ambos no conjunto elétrico de Icapuí, o tempo médio sem energia elétrica superou o limite regulatório de 12h para a localidade, contabilizando 28,24h.

Fortaleza, no conjunto elétrico Aldeota, foi a área com o menor tempo médio em que os consumidores ficaram sem energia elétrica em 2024 (1,75h), ficando abaixo do limite regulatório do conjunto (7h). Este indicador refere-se ao DEC.

Já as maiores frequências de quedas de energia foram nos municípios de Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Horizonte, Pacajus e Pindoretama, ambos no conjunto Beberibe, que agrupa as unidades consumidoras. Foram 16,42 interrupções (FEC) em 2024, acima do limite de 7 vezes.

Por outro lado, a menor frequência de apagões foi em Fortaleza, no conjunto Aldeota, com 0,84 interrupções no ano passado. Em seguida, ainda na Capital, os conjuntos Centro (0,95 interrupções), Maguary (1,45) e Presidente Kennedy (1,50). Em todos, o limite era de 5 vezes.

Outros dados do balanço da Enel Ceará em 2024

A receita bruta da companhia ficou praticamente estável no ano passado, com leve alta de 0,2%, totalizando R$ 11,8 bilhões, enquanto a receita líquida teve uma queda de 2,1%, encerrando o período em R$ 8,4 bilhões.

Um dos principais indicadores do mercado financeiro, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) ficou em R$ 1,8 bilhão em 2024, com alta de 5,1%. A margem Ebitda avançou 1,50 ponto percentual para 21,87%.

O número de consumidores efetivos faturados no ano passado foi 1,2% menor do que no ano anterior, alcançando 4.351.909 devido à igual recuo no mercado cativo, que ficou em 4.350.275. A Enel CE contabilizou 1.634 clientes livres no período (76,3%).



O que diz a Enel Ceará?



Procurada pelo O POVO, a Enel Ceará informou, por meio de nota, que os investimentos realizados pela distribuidora em 2024 totalizaram mais de R$ 1,6 bilhão, montante muito superior ao lucro registrado pela companhia no período.

"A empresa esclarece ainda que a variação do lucro líquido em 2024, na comparação com 2023, é explicada por um fator extraordinário, de cunho tributário, que provocou um impacto positivo na linha de impostos. Excluindo o efeito deste tema tributário, o aumento do lucro líquido em relação a 2023 é de 8,6% e não de 47%. Destaca-se que a Enel CE historicamente vem reinvestindo a maior parte dos seus lucros na área de concessão", informou a companhia.

Também ressalta que anunciou recentemente plano de investimentos de R$ 7,4 bilhões para o período 2025-2027, um aumento de 54% em relação ao plano anterior. Esses investimentos serão destinados para a construção e reforma de subestações, ampliação e modernização da rede elétrica, contratação de 1.340 novos colaboradores, entre outras ações.

Sobre a duração e frequência das interrupções por conjunto elétrico, a empresa informa que tem cumprido os indicadores regulatórios definidos pela Aneel e tem trabalhado para a melhoria constante da qualidade em todas as regiões do Estado.

"No entanto, o desempenho por conjunto elétrico é impactado por diversas razões técnicas e por particularidades de cada região. No caso do conjunto elétrico Aracati, mencionado pela reportagem, entre outros fatores, o aumento de furto de cabos impactou diretamente a qualidade do serviço prestado, incluindo o índice que mede a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), devido à complexidade envolvendo os atendimentos causados por esse tipo de crime, que exigem horas de serviços de manutenção. É importante ressaltar que, em conjunto com os órgãos de segurança do Ceará, a Enel Ceará tem intensificado os trabalhos de investigação e de inspeção".

Já sobre o Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) entre 2023 e 2024, a Enel esclarece que o indicador também foi impactado, entre outros fatores, também pelo crescimento de furto de cabos na área de concessão da distribuidora.

"Além disso, houve também impacto pelo aumento no número de manutenções preventivas e pelos investimentos em novas conexões e reforço da rede para a melhoria do serviço em 2024. Os desligamentos programados são regulados pela Aneel e garantem um melhor desempenho do sistema elétrico", conclui a nota.

Tecnologia e energia: um mercado em expansão | O POVO Tecnologia

Mais notícias de Economia

Aportes de R$ 7,4 bi visam melhoria dos serviços

Procurada pelo O POVO, a Enel Ceará informou, por meio de nota, que os investimentos realizados pela distribuidora em 2024 totalizaram mais de R$ 1,6 bilhão, montante muito superior ao lucro registrado pela companhia no período.

"A empresa esclarece ainda que a variação do lucro líquido em 2024, na comparação com 2023, é explicada por um fator extraordinário, de cunho tributário, que provocou um impacto positivo na linha de impostos."

Segundo a empresa, excluindo o efeito deste tema tributário, o aumento do lucro líquido em relação a 2023 é de 8,6% e não de 47%. "Destaca-se que a Enel Ceará, historicamente, vem reinvestindo a maior parte dos seus lucros na área de concessão."

Também reforçou que o plano de investimentos de R$ 7,4 bilhões visa a construção e reforma de subestações, ampliação e modernização da rede elétrica, contratação de 1.340 novos colaboradores, entre outras ações.

Sobre a duração e frequência das interrupções por conjunto elétrico, a empresa informa que tem cumprido os indicadores regulatórios definidos pela Aneel e trabalhado para a melhoria dos serviços em todas as regiões do Estado.

"No entanto, o desempenho por conjunto elétrico é impactado por diversas razões técnicas e por particularidades de cada região. No caso do conjunto elétrico Aracati, mencionado pela reportagem, entre outros fatores, o aumento de furto de cabos impactou diretamente a qualidade do serviço prestado, incluindo o índice que mede a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), devido à complexidade envolvendo os atendimentos causados por esse tipo de crime, que exigem horas de serviços de manutenção. É importante ressaltar que, em conjunto com os órgãos de segurança do Ceará, a Enel Ceará tem intensificado os trabalhos de investigação e de inspeção".

Já sobre o Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) entre 2023 e 2024, a Enel esclarece que o indicador também foi impactado, entre outros fatores, pelo crescimento de furto de cabos.

"Além disso, houve também impacto pelo aumento no número de manutenções preventivas e pelos investimentos em novas conexões e reforço da rede para a melhoria do serviço em 2024. Os desligamentos programados são regulados pela Aneel e garantem um melhor desempenho do sistema elétrico", conclui a nota.