BNB projeta aplicar mais R$ 10,2 bilhões no Plano Safra até julho

O Banco do Nordeste (BNB) já contratou R$ 11,6 bilhões, dos R$ 21,8 bilhões, disponíveis no Plano Safra 2024-2025. Até o fim de junho, a expectativa é aplicar mais R$ 10,2 bilhões.

No Ceará, as operações de crédito somaram R$ 840 milhões até fevereiro, com R$ 229 milhões destinados à agricultura empresarial e R$ 611 milhões à agricultura familiar. Ainda há R$ 861 milhões disponíveis para novos contratos no estado, sendo mais de 80% desse montante voltado para pequenos produtores.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, destaca que a ampliação dos recursos está alinhada às diretrizes do governo federal e à necessidade de fortalecer a produção de alimentos. "O aumento dos investimentos no Plano Safra é uma determinação do presidente Lula, dada sua importância estratégica para a economia. O Banco do Nordeste tem cumprido essa missão com responsabilidade e eficiência", afirma.

O Plano Safra 2024-2025 trouxe condições mais favoráveis para os produtores rurais, incluindo redução das taxas de juros e ampliação dos limites de crédito. As principais linhas de financiamento atendem à compra de máquinas e equipamentos, melhoramento genético na pecuária leiteira e regularização fundiária.

Na agricultura familiar, o programa Agroamigo tem incentivado a permanência da mão de obra no campo, com destaque para o apoio à juventude rural e ao empreendedorismo feminino.