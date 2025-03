Com orçamento de R$ 12 mi, Setfor mantém atividades com parcerias

Foto: FCO FONTENELE DENISE Carrá diz que tem reunido o trade turístico para entender demandas

O orçamento anual de R$ 12 milhões para que a Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) mantenha as atividades necessárias para o desenvolvimento do setor no Município não foi suficiente e parcerias fechadas nos primeiros três meses de 2025 garantem as ações da Prefeitura na área, segundo afirmou Denise Carrá, titular da pasta.

Estabelecido pela gestão passada, o montante é considerado aquém do necessário e compromete a execução de treinamentos, presença em eventos de promoção de destinos e levantamento de dados sobre o desempenho do trade turístico na Capital, segundo revelou a secretária em entrevista exclusiva ao O POVO.

“Encontramos algumas dificuldades, como não ter contratos ativos necessários para manter, por exemplo, o Observatório do Turismo. E o Observatório é muito importante. Foi como mensuramos o R$ 1 bilhão de impacto do Ciclo Carnavalesco”, citou.

As deficiências apontadas por ela se estendem até a falta de um site no qual a Setfor possa divulgar a cidade e é um dos requisitos da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para selar parcerias.

Parcerias asseguram atividades

Para reverter o cenário, Carrá contou de “pelo menos 15 reuniões ao longo dos primeiros 70 dias do ano” com representantes do governo do Estado do Ceará, entidades e lideranças do setor privado e do governo federal.

Sem revelar os valores envolvidos, ela assegurou que as tratativas asseguraram a manutenção de ações nos três primeiros meses de governo enquanto recalcula o orçamento em meio à orientação de redução de gastos dada pelo prefeito Evandro Leitão (PT).

"A gente tem tido aí várias reuniões, seja com o setor do turismo, o pessoal que trabalha com o turismo na cidade, setor hoteleiro, setor de bares e restaurantes, setor de eventos, escutando quais são seus desafios, quais são as potencialidades, identificando e também com as outras partes e com o governo do Estado", afirmou.

Os estudos do Observatório foram mantidos via Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) exclusivamente para o Carnaval. Nas datas futuras, a secretária disse ter conversa em curso com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-CE), que já executa estudo semelhante.

A Setur também tem levado nas promoções internacionais material de Fortaleza, de acordo com Carrá. Enquanto os desafios do orçamento municipal são equalizados, o Estado se dispôs a promover a Capital.

Treinamento de cem pessoas com o Centec

Já quando o assunto é treinamento de mão de obra, a secretária do Turismo de Fortaleza conta que fechou uma outra parceria, desta vez com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), do governo cearense, para a capacitação de cem profissionais.

A ação visa ampliar a qualificação e atualização dos profissionais, um tema apontado pelo setor à secretaria como um dos desafios da cidade. O público alvo, inicialmente, serão pessoas que já atuam na área.

Mas Carrá afirmou que a ideia é ampliar o número de vagas e também levar os cursos para profissionais no início de carreira. As inscrições, quando serão revelados quais treinamentos serão dados, começam em abril.

"O orçamento não é suficiente, mas a gente tem que atender as demandas, trabalhando de maneira inteligente. A gente tem que ir buscando as parcerias, de forma que a gente consiga trazer resultados positivos, eficientes e atender a demanda da cidade", arrematou.



São João terá modelo descentralizado em Fortaleza, diz Carrá

O São João de 2025 vai seguir um modelo semelhante ao do Carnaval, com uma proposta de festas descentralizadas, segundo revelou Denise Carrá, titular da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor).

A proposta é realizar festas em polos nos bairros da Capital, onde haja maior participação dos habitantes e também fluxo entre os moradores do Município para conhecer a própria cidade.

“Queremos conseguir manter essa identidade de Fortaleza em relação ao seu São João, que existe, que acontece nos bairros, mas queremos esse produto para atrair o turista, afinal, o São João tem mais a ver com a nossa identidade”, afirmou em entrevista exclusiva ao O POVO.

Carrá conta que o estímulo às quadrilhas juninas continua via Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), responsável pelos editais de incentivo e a formação das programações, enquanto caberá à Setfor a promoção das festas nos polos emissores de turistas.

Leia mais Com orçamento de R$ 12 mi, Setfor mantém atividades com parcerias

Mais de 10 milhões de brasileiros têm dinheiro em contas do antigo PIS-Pasep

Ministro afirma que dados de 2024 devem mostrar até 29 milhões retirados do 'mapa da fome' Sobre o assunto Com orçamento de R$ 12 mi, Setfor mantém atividades com parcerias

Mais de 10 milhões de brasileiros têm dinheiro em contas do antigo PIS-Pasep

Ministro afirma que dados de 2024 devem mostrar até 29 milhões retirados do 'mapa da fome'

Para viabilizar, a secretária fala em diálogos com os setores produtivos relacionados ao turismo e também patrocínios que viabilizem a festa com menores volumes de recursos vindos dos cofres públicos.

“A ideia é a gente começar a construir um produto esse ano. Não posso dizer se a gente vai conseguir fazer o produto todo pelas nossas situações adversas. Mas, a gente vai nessa construção”, ponderou, voltando a mencionar a dificuldade de manter as atividades devido ao orçamento insuficiente para dar conta de todas as atividades da Setfor.



Denise Carrá: campanha vai dar nova identidade ao turismo de Fortaleza

A Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) prepara para abril a nova campanha de divulgação da cidade, com a qual deve marcar presença nos principais eventos de divulgação de destinos, segundo informou Denise Carrá, titular da pasta.

O objetivo, disse em entrevista exclusiva ao O POVO, é dar “uma nova identidade ao turismo de Fortaleza”. A campanha deve marcar o início da promoção de Fortaleza pela nova gestão municipal.

"A gente já lança a campanha na maior feira da América Latina, que é WTM, em São Paulo. É uma vitrine muito importante e a gente não perde a alta estação", afirmou. O evento acontece na primeira quinzena de abril e reúne os principais atores do turismo no Continente.

Onde promover Fortaleza?

Perguntada sobre quais outras feitas seriam alvo da Setfor, Carrá afirmou que os eventos promocionais que acontecem em destinos com os quais Fortaleza possui conexão aérea direta têm maior atenção da secretaria.

Fazem parte dessa lista cidades como Paris (FRA), Lisboa (POR), Santiago (CHI), Buenos Aires (ARG), Orlando (EUA) e Miami (EUA). Mas a Itália, em especial, foi citada pela secretária como um destino no qual é interessante promover Fortaleza pela atração que o Município exerce sobre os italianos.

Leia mais São João terá modelo descentralizado em Fortaleza, diz Carrá

Com orçamento de R$ 12 mi, Setfor mantém atividades com parcerias Sobre o assunto São João terá modelo descentralizado em Fortaleza, diz Carrá

Com orçamento de R$ 12 mi, Setfor mantém atividades com parcerias

“Fortaleza não é só porta de entrada, é um destino em si, tem várias situações aqui, vários atrativos muito interessantes em Fortaleza como um todo. É uma venda muito boa”, reforçou.

Promoção é valorizada

Das atividades desempenhadas pela secretaria municipal, o setor do turismo valoriza as campanhas de promoção e divulgação dos destinos cearenses pelo Brasil e pelo Exterior. A entrada da Capital nesta ação tradicionalmente feita pelo governo estadual foi ponto de elogio do setor produtivo da área e deve permanecer, segundo Carrá.

Na prática, o papel do poder público municipal consiste em comitivas, estantes e material promocional em feiras de turismo, além da atração de agentes viagens, formadores de opinião e representantes de governos e empresas que possam facilitar a vinda de novos turistas para Fortaleza.

“O que tá ainda faltando para a gente, de fato, é o pé na estrada. A nossa campanha nova está quase pronta. Mas a gente só quer realmente marcar para poder começar”, finalizou.



Modelo do Réveillon 2026 envolve polos e patrocínios, diz Setfor

Principal festa sob a administração da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), o Réveillon 2026 deve envolver festas nos polos localizados nos bairros da Capital e o patrocínio de empresas para reduzir os gastos do Município, segundo adiantou Denise Carrá, titular da pasta.

Em entrevista exclusiva ao O POVO, a secretária contou que a experiência adquirida no Carnaval 2025 deve ser usada na modelagem da Virada de 2025 para 2026, valorizando os espaços da cidade.

“É uma conversa que está sendo levada em consideração vários olhares. Um olhar para a população, um olhar para o turista, até construir esse produto. E o formato do Réveillon ele tá sendo pensado nesse formato também descentralizado”, afirmou.

Fortaleza, CE, BR 17.03.25 Na foto: Denise Carrá, secretária de turismo de Fortaleza em visita ao O POVO (FCO FONTENELE/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Perguntada se o modelo de festival, com mais de um dia de festa seria continuado, ela disse que ainda precisa ver os dados referentes ao período e analisar se o impacto sobre o setor valeu a pena e defendeu uma conversa com os componentes do trade turístico para, então, decidir.

Mobilidade e distribuição de emprego e renda

O interesse de fazer uma festa em várias partes da cidade, segundo a titular da Setfor, deve-se à identificação, durante o Carnaval 2025, de melhorias na fluidez do trânsito e, consequentemente, na rapidez do deslocamento das pessoas.

Mais uma vantagem identificada com a realização do último Ciclo Carnavalesco é a melhor distribuição de emprego e renda nas diversas partes da cidade. Afinal, o efeito sobre bares, restaurantes e também sobre os profissionais autônomos que atuam nas festas é mais distribuído, uma vez que a festa é tradicionalmente concentrada na Beira-Mar.

Leia mais Denise Carrá: campanha vai dar nova identidade ao turismo de Fortaleza

São João terá modelo descentralizado em Fortaleza, diz Carrá

Com orçamento de R$ 12 mi, Setfor mantém atividades com parcerias Sobre o assunto Denise Carrá: campanha vai dar nova identidade ao turismo de Fortaleza

São João terá modelo descentralizado em Fortaleza, diz Carrá

Com orçamento de R$ 12 mi, Setfor mantém atividades com parcerias

“A gente pensa em uma cidade boa para o morador, mas também pensa em que produto é atraente frutista. É por isso que nós estamos conversando também com o trade”, acrescentou.

Patrocínios e parceiros

Carrá considera ainda a parceria com a iniciativa privada uma redução de custos pela Prefeitura ao contratar as atrações da festa. Perguntada se o modelo de áreas VIP, criticado na última virada, será mantido, ela afirmou que é algo a se negociar com os parceiros.

Mas se mostra ciente de que “todos têm interesse no Réveillon de Fortaleza”. Neste ano, por exemplo, será a primeira vez que a estrutura concedida pela Prefeitura nos espigões da Beira-Mar estarão em funcionamento.

Leia mais Só com muita coragem: Lugares onde o turismo é pura adrenalina

Impostos turísticos realmente desencorajam turismo de massa?

Transtornos na quadra chuvosa afetam setor de turismo na avenida Dom Manuel Sobre o assunto Só com muita coragem: Lugares onde o turismo é pura adrenalina

Impostos turísticos realmente desencorajam turismo de massa?

Transtornos na quadra chuvosa afetam setor de turismo na avenida Dom Manuel

A entrega da primeira etapa que prevê restaurantes deve ser entregue até o meio do ano. É mais um ponto, juntamente com os hoteis e restaurantes do bairro, estratégicos na atração de turistas para o fim de ano em Fortaleza.

“Esse produto é atrativo, esse produto é competitivo, é um é uma construção que não é simples. Não é uma tomada de decisão que eu digo: ‘ó, vai ser um dia, vai ser uma semana, vão ser três dias…” Tem a distribuição dessas atrações. É, a gente tem o nosso cartão postal na Orla e de fato a nossa Orla chama muita atenção. Então, esses pontos estão todos sendo levados em consideração para tomada de decisão. E o que for mais interessante para Fortaleza, com certeza, vai ser a nossa decisão”, finalizou.



Impacto

Em 2025, a prefeitura estimou um impacto de R$ 4,7 bilhões das festas de Réveillon na economia de Fortaleza

Comunidade

A secretária informou que outra frente que pretende incentivar é o turismo comunitário, com a criação de novos roteiros e deu como exemplo o Poço da Draga, que seria estimulado a partir das vivências locais