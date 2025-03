Ceará recebeu 2º melhor volume de recursos do Nordeste

Foto: FCO FONTENELE Aloizio Mercadante é presidente do BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ontem ter aprovado R$ 16,7 bilhões em crédito para o Nordeste em 2024.

Nos últimos dois anos, o montante para a região somou R$ 34,2 bilhões, 27% a mais que o registrado nos dois anos anteriores. Neste cenário, o Ceará foi o estado que recebeu o segundo melhor volume de recursos aprovados no ano passado para a Região.

Para os aportes no Estado, a instituição ampliou as aprovações de crédito, alcançando R$ 3,1 bilhões. O valor é 58,2% superior ao aprovado em 2023.

Os recursos beneficiaram todos os setores da economia localmente, como agropecuário (R$ 319,4 milhões), comércio e serviços (R$ 450,6 milhões), indústria (R$ 766,9 milhões) e infraestrutura (R$ 1,6 bilhão). Micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 797,7 milhões do total de crédito aprovado, mais de duas vezes o valor aprovado para 2023 (R$ 393,4 milhões).

No Brasil, os setores com mais recursos aprovados foram a agropecuária (R$ 3,9 bilhões), comércio e serviços (R$ 2,8 bilhões), indústria (R$ 1,8 bilhões) e infraestrutura (R$ 8,2 bilhões). As aprovações para micro, pequenas e médias empresas nordestinas chegaram a R$ 7,1 bilhões no ano passado.

Inclusive, as diretorias do BNDES e do Banco do Nordeste (BNB) se reuniram na terça-feira, 18, em Fortaleza, para mapear oportunidades estratégicas pelo desenvolvimento do Nordeste.

Conforme comunicado do BNDES, as instituições já vêm apresentando resultados positivos na oferta de crédito aos nordestinos nos últimos anos.

"Com o fortalecimento da atuação conjunta, os bancos podem diversificar as operações e expandir o volume de recursos para atender a população com investimentos em infraestrutura, turismo, indústria, agricultura e diversos outros setores."

Segundo a instituição, a reconexão entre os dois bancos começou em 2023, quando o BNB retomou as operações com algumas das linhas do BNDES.

Foram cerca de R$ 200 milhões ofertados em praticamente dois meses e R$ 1,3 bilhão em garantias, o que sinaliza para o potencial da parceria. O volume de desembolsos do BNB atingiu recorde em 2024, alcançando a marca de R$ 60 bilhões, um aumento de 16,3% em relação ao ano anterior. (Com Agência Estado)



Mais notícias de Economia