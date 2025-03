Lula promete entrega de Transnordestina e águas do São Francisco em Fortaleza até 2026

Foto: Aurélio Alves/ O POVO Inauguração de Hospital Universitário do Ceará (HUC) é o primeiro evento oficial do alinhamento, com o PT nas três esferas: federal, estadual e prefeitura.

As obras da Transnordestina e a conclusão do Eixão das Águas devem ser entregues até o fim de 2026. O compromisso foi firmado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em visita ao Ceará. Ele lembrou que os projetos haviam sido iniciados durante sua primeira passagem na Presidência e criticou as paralisações ocorridas nos governos seguintes.

Em seu discurso, na ocasião da inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), localizado no campus Itaperi, da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o chefe do Executivo nacional destacou os esforços que sua gestão tem feito em obras de infraestrutura no Nordeste.

Segundo Lula, o foco nos dois primeiros anos da gestão foi no de “reconstrução do País após um período de destruição”, sendo agora o momento em que as entregas devem ocorrer.

Mencionando a retomada de projetos importantes como a Transnordestina e a duplicação do Eixão das Águas, projeto que aumenta o canal que liga a transposição do São Francisco a Fortaleza, ele reclamou da descontinuidade de projetos estruturantes, inclusive citando que após sua saída da Presidência, “algumas pessoas deram o golpe e não fizeram o que tinham que fazer".

OBRAS da Transnordestina no Ceará têm trabalhos capitaneados pela Marquise Infraestrutura Crédito: Cley Roque/Marquise Infraestrutura

"Lamentavelmente eu saí do governo em 2010 e a Transnordestina não foi acabada. E eu quero aqui na frente de vocês dizer: eu vou terminar a Transnordestina em 2026". E continuou, falando sobre a obra de infraestrutura hídrica: "Quero assumir o compromisso de que nós vamos terminar o Eixão das Águas antes de terminar o meu governo para que não se enfrente nunca mais problema de abastecimento de água, sobretudo na Capital".

Conforme O POVO noticiou em dezembro passado, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou contrato que garantiu repasse de recursos para mais três lotes do Eixão das Águas.

Na presença de Lula, Elmano assina contrato para duplicar capacidade do Eixão das Águas

O investimento permitirá a duplicação da capacidade de transmissão de água para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O aporte previsto para os lotes 3, 4 e 5 supera R$ 719 milhões. Os trechos 1 e 2 já estão em obras. Conforme o Governo, a transmissão atual de água chega a 11 mil litros por segundo e passará a ser de 22 mil litros por segundo a partir do investimento.

Duplicação do Eixão das Águas aumentará a eficiência hídrica no Ceará Crédito: Arquivo/SRH/Governo do Ceará

Já o projeto da Transnordestina possui 1.206 quilômetros de extensão, a ferrovia atravessa 53 cidades de Piauí, Pernambuco e Ceará. O ramal que desemboca no Porto do Pecém tem expectativa de conclusão em 2027 após desembolso final de R$ 3,6 bilhões pelo Governo Federal, o que totalizará R$ 15 bilhões na obra.

O presidente já cobrou a empresa responsável e foram tomadas medidas para que a obra transcorra em regime de 24 horas do trabalho, pois quer a entrega antes do fim de seu governo.

Lula enfatiza ainda o compromisso do seu governo com os mais necessitados, visando erradicar a pobreza e garantir melhores condições de vida em áreas como alimentação, vestuário, moradia e saúde.

Dentro desse contexto, afirmou que o crescimento econômico em 2025 deve superar as expectativas do mercado, citando os exemplos de anos anteriores, quando as previsões estimavam crescimento modesto.

O petista destacou em seu discurso que seu governo tem promovido distribuição de renda, o que gera efeitos positivos na economia a partir do consumo. "Essa coisa que nós estamos fazendo chama-se milagre!".

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 19.03.2025: Lula cem a Fortaleza para inaugurar o HUC - Hospital Universitário do Ceará, com a presença de Camilo Santana / Elmano de Freitas / Evandro Leitão / Alexandre Padilha. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

"É por isso que os especialistas imaginavam que o Brasil fosse crescer só 0,8% em 2023 e o País cresceu 3,2%. É por isso que eles esperavam que o Brasil fosse crescer só 1,5% em 2024 e o País cresceu 3,4%. Eles dizem que o Brasil não vai crescer", continua.

Falando sobre PIB, mencionou as previsões de crescimento mais modestos em 2025 na comparação com anos anteriores: "Eu quero aqui fazer um desafio. O Brasil vai crescer outra vez acima de 3% porque somos um dos países que mais cresce no mundo"

"Vamos continuar crescendo porque o salário mínimo vai continuar sendo reajustado acima da inflação, vamos oferecer crédito para as pessoas tomarem emprestado com juros baratos e crédito para o pequeno e médio empreendedor", completou.

