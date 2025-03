"Nós vamos enterrar a tabela do SUS", diz ministro

Entre as medidas a nível nacional que deverão ser adotadas pela nova gestão do MS está a atualização da tabela SUS, índice de referência do Governo Federal para o pagamento das entidades que prestam serviços à saúde pública.

A nova proposta é de que as prestadoras de serviços, para receber os recursos do MS, reúnam todos os serviços necessários para as pacientes em um único local.

"Nós vamos enterrar a tabela SUS. Vamos ter a ousadia de superar esse modelo. Na tabela SUS, o problema não é só o valor do recurso, mas ele é fragmentado. Você tem uma suspeita de câncer de mama e vai ao hospital fazer esse procedimento. A tabela SUS paga um valor para a mamografia, um para ultrassom, um para biópsia e diagnóstico, cada um fragmentado. A pessoa pode ser obrigada a fazer cada um em um serviço diferente", explicou Padilha, em entrevista à rádio O POVO CBN.

Ministério também prevê o chamado "pacote completo", com todas os exames necessários ao público atendido reunidos em um só local.

"Para receber o recurso, vai ter que fechar todo o diagnóstico. Não adianta fazer a mamografia e não fazer a biópsia", conclui.