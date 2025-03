Fábrica de calçados do Sul anuncia que vai se instalar no Ceará

Foto: Mário Henrique/Ascom SDE/Divulgação Visita de comitiva do Governo do Ceará à fábrica da Bertex no Rio Grande do Sul

A fábrica de soluções para o setor calçadista Bertex, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, anunciou que vai se instalar no Ceará. A companhia ainda virá ao Estado para conhecer e escolher em qual município se firmará.

A informação é do secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), Domingos Filho, que visitou a sede da empresa.

No Estado, ele irá apresentar os potenciais dos polos regionais cearenses, além de infraestrutura, aspectos logísticos e geográficos locais.

A Bertex se trata de uma indústria que atua há mais de 15 anos e tem como marca a especialidade em criar soluções, voltando-se para tendências e indústria com tecnologia de ponta, permitindo a criação de produtos para segmentos como de moda, calçadista, moveleiro e decoração.

Possui certificação em ESG “Origem Sustentável — Ouro” voltada para a cadeia calçadista. A certificação se baseia nas melhores práticas internacionais de sustentabilidade e segue indicadores de cinco dimensões: econômica, ambiental, social, cultural e gestão da sustentabilidade.

“A instalação da fábrica irá trazer muitos benefícios para o Ceará, que já se destaca na economia do País como o segundo em exportações de calçados. (…) A chegada da unidade vai gerar mais empregos para o município escolhido pela empresa e possibilidades de mais investimentos”, disse o titular da SDE.

Vale frisar que Domingos Filho visitou as instalações da fábrica acompanhado da secretária executiva da Indústria, Brigida Miola, e do gerente de Fomento Fiscal da Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece), Jean Brasileiro.

Esta comitiva representou o Governo do Ceará em visitas a fábricas gaúchas e durante a Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes, que acontece de 18 a 20 de março, em Novo Hamburgo.

O setor de calçados é o 5º no ranking dos setores industriais do Estado, com participação de 10,3% no PIB da Indústria, segundo o Observatório da Indústria do Ceará