Fortaleza capta US$ 150 milhões para infraestrutura

Foto: Samuel Setubal Fortaleza também receberá um Plano de Recuperação de Nascentes e de Arborização

Fortaleza receberá um financiamento de US$ 150 milhões do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) para investir em infraestrutura viária, mobilidade urbana e redução de emissões de carbono. Além disso, a cidade foi contemplada com um Plano de Recuperação de Nascentes e de Arborização, que contará com US$ 12 milhões em investimentos.

O financiamento foi viabilizado por meio de um acordo entre a Prefeitura e a CAF, cuja aprovação está prevista para o dia 27 de março, em Santiago, Chile.

O anúncio foi feito na quinta-feira, 20, durante um encontro entre o secretário de Governo, Júnior Castro, o secretário da Infraestrutura, André Daher, a representante do CAF no Brasil, Estefanía Laterza, e o executivo-sênior do banco no Brasil, José Rafael Neto.

Segundo André Daher, o investimento possibilitará a maior iniciativa de arborização já realizada em Fortaleza. “Vamos avaliar o projeto e trabalhá-lo para concretizar essa ação de grande impacto ambiental para a Capital”, afirmou o secretário de Infraestrutura.

Junior Castro, o secretário de Governo, afirmou haver impedimentos em relação à Capacidade de Pagamento (Capag) — indicador do Tesouro Nacional que mede a capacidade financeira do município para tomar empréstimos com garantia da União —, mas que até o fim do ano a situação será resolvida e poderão efetivar a operação de crédito.

Ainda ressaltou o custo, “Essa é uma forma de, com custo baixo, realizarmos investimentos na nossa cidade”.

A CAF financia projetos estruturantes em Fortaleza há 15 anos, com investimentos em drenagem urbana, turismo, infraestrutura educacional e saneamento.

Entre os projetos já contemplados estão a requalificação da Beira Mar, saneamento básico, capacitação profissional, gestão de resíduos sólidos e urbanização de bairros periféricos.

Secretariado de Evandro, agrotóxicos por drones e Onélia no TCE | Jogo Político

Mais notícias de Economia