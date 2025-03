Fortaleza terá voos diretos para Madri em 2026 com preços a partir de R$ 2 mil o trecho

Foto: Divulgação/Iberia Airlines Voos entre Fortaleza e Madri a partir de janeiro de 2026 ocorrerão três vezes por semana; em março, frequência sobe para quatro partidas semanais

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, na manhã de ontem, que o Ceará terá uma nova rota para viagens internacionais. A partir de 2026, será possível realizar o trajeto Fortaleza-Madri de forma diretapela Iberia Airlines.

No começo da operação, no dia 19 de janeiro de 2026, a rota funcionará três vezes por semana.No dia 16

de fevereiro, a frequência é ampliada para quatro voos semanais. Consulta feita pelo O POVO mostrou que, para o voo inaugural, o preço da passagem custa a partir de R$ 2.076 o trecho.



Atualmente, o percurso exige ao menos uma escala, com troca de aeronave. A parada é habitualmente feita em Lisboa, já na Europa, ou em Recife (PE), antes de sair do País.

“Temos a confirmação de mais um voo internacional para o nosso Estado, de Fortaleza para Madrid, na Espanha. É um momento muito importante de aumento de voo internacional do nosso Estado para Europa”, afirmou o governador.

A abertura da rota foi negociada entre o Governo do Estado e a Iberia Airlines, companhia que operará o trecho. A última vez em que a companhia atuou em um voo direto Fortaleza – Madrid foi em 2015.

Quanto vai custar o novo voo?

Já é possível comprar passagens para o voo Fortaleza-Madri pelo site da empresa. Uma consulta feita pelo O POVO na tarde de ontem mostra que um voo de ida e volta, com saída no dia 19 de janeiro, quando inicia a rota, e retorno no dia 26 do mesmo mês, às 12h40, tem custo a partir de R$ 2.076 o trecho, na classe econômica. Mas pode chegar a R$ 6.160 na classe Business.

O novo voo Fortaleza – Madrid já aparece no sistema de programação de voos da Agência Nacional de Aviação Civil Civil (Anac).

O voo será operado pelo Airbus A350-900, que acomoda até 348 passageiros, que inclui:

31 assentos-cama na Classe Business,

24 poltronas com espaço extra na Econômica Premium e

293 lugares na Econômica regular.

Voo Fortaleza - Madri: mais turistas e investimentos

Para o secretário do Turismo, Eduardo Bismark, o voo direto da Iberia para Fortaleza representa um divisor de águas para o turismo cearense. “Agora, o Ceará está ainda mais conectado com o mundo, atraindo turistas e investimentos.”

Com esse incremento, malha aérea internacional com o Aeroporto Internacional de Fortaleza passa a contar com oito destinos, segundo a Setur. As outras rotas com voos diretos já em operação são: Buenos Aires (Argentina), pela Gol; Miami (EUA), com voos tanto pela Gol, como pela Latam; Orlando (EUA), pela Gol; Paris (França), pela Air France; Caiena (Guiana Francesa), pela Air France que começa em abril; Lisboa (Portugal), pela Latam e Tap; e Santiago (Chile), pela Latam.

Impacto no turismo

Segundo o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, este novo voo será fundamental para a estratégia de ampliação da chegada de turistas espanhóis no Brasil, tendo o Nordeste como o principal destino.

“Promovemos a Rota das Emoções na última edição da Fitur, que aconteceu em Madrid em janeiro. Temos também o Kitesurf no litoral cearense como uma experiência de grande apelo na Europa. Mais turistas chegando significa mais emprego e renda em todo o Estado, é esse o resultado que queremos.”

Ele ressaltou que, em 2024, o Brasil registrou um aumento de 13% no número de turistas vindos da Espanha. "Um crescimento que queremos manter e ampliar com o incremento de rotas como essa”.

Além de Fortaleza, Recife também operará voo com o mesmo destino europeu a partir de 13 de dezembro deste ano. Serão três voos semanais operados pela Iberia, com saídas de Madri às segundas, quartas e sábados. Em fevereiro de 2026, a frequência aumentará para quatro e, posteriormente, para cinco voos semanais.

O potencial turístico brasileiro também foi destacado por María Jesús López Solás, diretora Comercial, de Clientes, de Desenvolvimento de Rede e Alianças da Iberia. “Acreditamos que o Brasil tem um grande potencial, além das principais cidades para as quais já voamos. Com a incorporação dos novos A321XLR podemos explorar novas rotas do outro lado do Atlântico, ver sua aceitação e ir adaptando a oferta à demanda gradualmente”, destacou.

Voos internacionais diretos que estão em operação*

Buenos Aires

(Aeroporto Newbery)

São três frequências pela Gol em março. Número sobe para 4 em abril e maio

Miami

São 9 frequências em março pela Gol, número deve se manter nos meses de abril e maio. Já a Latam tem 12 voos em março, com previsão de redução para 10 em abril e nove em maio

Buenos Aires

(Aeroporto Ezeiza)

São oito frequências da Gol em março, com previsão de redução para quatro nos meses de

abril e maio

Orlando

São quatro frequências da Gol nos meses de março e abril. E previsão de ampliação para cinco em maio

Paris

São 21 frequências da Air France em março. Nos meses de abril e maio, a previsão é de

13 voos

Caiena

Estão previstas três voos pela Air France em abril e quatro

em maio

Lisboa

São quatro frequências pela Latam em março, número que deve se manter nos próximos dois meses. A TAP opera voos diários para o destino.

Santiago/Chile

São cinco frequências pela Latam em março, com previsão de redução para quatro nos meses de abril e maio

*quantidade de voos por mês

Fonte: Setur, com base em dados da Anac