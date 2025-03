Lucro da Brisanet cai para R$ 60,8 mi em 2024 com avanço da cobertura

Foto: FÁBIO LIMA JOSÉ Roberto Nogueira destacou o avanço da companhia na cobertura do 5G e no incremento de clientes

A cearense Brisanet (BRST3) apresentou lucro de R$ 60,8 milhões em 2024. A empresa anunciou o balanço referente ao 4º trimestre ao mercado nesta segunda-feira, 24. O resultado representa queda de 65% em relação a 2023, quando a companhia faturou R$ 172,2 milhões.

O movimento acontece em meio ao crescimento do endividamento da companhia com o avanço dos investimentos em 5G e à entrada no segmento móvel. Em 2024, o indicador da companhia dobrou.

Ainda assim, a Brisanet fechou o ano passado com 1,45 milhão de clientes em internet banda larga, além de 338 mil na telefonia móvel.

Em banda larga fixa, o avanço da companhia foi de 10,9%, sendo que 1,44 milhão dos clientes são oriundos da fibra óptica (FTTH). Somente no 4º trimestre, a base de clientes cresceu em 115 mil assinaturas, atendendo 237 cidades.

Até o final de fevereiro deste ano, esse número subiu para mais de 417 mil clientes, uma adição de quase 80 mil pessoas.

"Esse número não apenas posiciona a Companhia como a maior operadora de banda larga no Nordeste, como também nos consolida como a quinta maior do país, conforme os dados de

dezembro/2024 da Anatel", informou José Roberto Nogueira, diretor-presidente da Brisanet.

A empresa possui uma infraestrutura robusta, com mais de 45 mil km de backbone (vias que distribuem internet para outras redes), mais de 280 data centers e mais de 93 mil km de cabos FTTH (fiber-to-the-home).

A receita líquida da empresa em 2024 atingiu a marca de R$ 1,43 bilhão, num avanço de 16% em relação a 2023.

O ano passado também marcou um avanço no patamar de dívida da telecom cearense.

A dívida líquida da companhia saltou de R$ 748,1 milhões para R$ 1,36 bilhão entre 2023 e 2024.

Já o volume de investimento foi de R$995 milhões, com crescimento de 114% em relação ao ano anterior, reflexo dos aportes realizados no segmento 5G. "O cenário marca o início de uma trajetória de melhoria contínua, com projeção a médio prazo de crescimento na rentabilidade à medida que os investimentos em infraestrutura e tecnologia se consolidam", explica o diretor-presidente.

Na mensagem disponibilizada no balanço, ele reforça que, em maio, foi contratados R$ 146,15 milhões para expandir a conectividade em periferias da Grande Fortaleza. Em outubro, R$ 200 milhões foram concedidos para apoiar na conectividade de escolas públicas e na implantação de rede de transporte de dados de alta capacidade em fibra óptica. E em dezembro, aprovado o valor de R$ 214,5 milhões para expandir a internet banda larga móvel em lugares sem conectividade significativa no Maranhão,

Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

Em comunicado ao mercado ainda nesta segunda, a Brisanet confirmou que distribuirá R$ 18 milhões do lucro aos acionistas em juros sobre capital próprio, num pagamento que ocorrerá até 30 de junho deste ano.

A companhia também confirmou que realizará uma assembleia de acionistas no próximo dia 24 de abril para, entre outros assuntos, eleger um novo membro para o Conselho de Administração para substituir Geraldo Luciano Mattos Júnior.

O executivo comunicou sua saída do conselho da Brisanet na última semana, decisão confirmada ao mercado nesta segunda. O novo conselheiro irá complementar o mandato que vai até 2026.

Também reportou a conclusão de suas projeções operacionais (guidance) no que se refere à quantidade de municípios com cobertura móvel e suas respectivas populações cobertas.

Conforme o documento, inicialmente, havia sido projetada a expansão do serviço 4g/5G para mais de 230 municípios, e foi implantado em 237. O índice de população coberta por esta cobertura eno ano passado ficou em 10,2 milhões de pessoas, acima também do previsto (10 milhões).

"A conclusão e atingimento positivo das projeções, evidencia a eficiência e o empenho da Companhia em implementar estratégias e ações eficientes. Este sucesso reflete nossa capacidade de adaptação às demandas do mercado e nossa contínua busca pela excelência, o que fortalece nossa posição e nos prepara para os desafios futuros", informou a empresa em nota.

O comunicado informa, no entanto, que a empresa, sob alegação de decisão estratégica, vai descontinuar a divulgação de suas projeções operacionais para o ano de 2025. "Essa medida está alinhada ao momento de transformação estratégica da empresa e à nossa visão de longo prazo, que prioriza entregas consistentes, geração de valor e adaptação dinâmica ao ambiente de negócios. A Companhia mantém seu compromisso com a transparência ao continuar comentando sua visão sobre o mercado de atuação e divulgando suas informações conforme a regulamentação aplicável da CVM e B3."

Resultado Brisanet (BRST3) - Acumulado 2024

Lucro Líquido: R$ 60,8 milhões (-64,7% em relação a 2023)

Receita Líquida consolidada: R$ 1,43 bilhão (+16%)

EBITDA ajustado: R$ 604,9 milhões (+1,7%)

Dívida líquida: R$ 1,3 bilhão (+81,8%)

