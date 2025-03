Ceará é o 7º em pedidos de novo consignado

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A solicitação é feita pelo aplicativo da carteira de trabalho digital

O Ceará se destaca como 7º Estado do País com mais solicitações de empréstimo consignado com FGTS. Até as 17h do dia 25 de março, foram registrados 1.967 pedidos no Estado. O valor médio financiado é de R$ 291,70 e parcelas mensais pagas em média em 19 meses. Os dados foram enviados com exclusividade pelo Ministério do Trabalho a pedido do O POVO.



Os trabalhadores com carteira assinada e os empregados do Microempreendedores Individuais (MEI) já podem solicitar o novo modelo de empréstimos consignados usando o FGTS como garantia. O Crédito do Trabalhador, ofertado exclusivamente na Carteira de Trabalho Digital, entrou em vigor na sexta-feira, 21.



Em todo o Brasil, já foram registradas mais de 8 milhões de solicitações. Com 48 mil contratos firmados até agora, o valor médio é de R$ 7.065,14 por trabalhador e a parcela em média R$ 333,88, ao longo de 21 meses. Ao todo, foram movimentados R$ 340,3 milhões, segundo o Dataprev.

A partir de 25 de abril, a nova modalidade de crédito também poderá ser ofertada pelos bancos por meio de suas plataformas digitais.

Confira o ranking de pedidos por estado:

SÃO PAULO - 12.148 RIO DE JANEIRO - 4.933 MINAS GERAIS - 3.794 RIO GRANDE DO SUL - 2.976 PARANÁ - 2.667 BAHIA - 2.445 CEARÁ - 1.967 PARÁ - 1.878 PERNAMBUCO - 1.722 GÓIAS - 1.716 SANTA CATARINA - 1.629 AMAZONAS - 1.288 MARANHÃO - 1.167 DISTRITO FEDERAL - 1.043 MATO GROSSO - 788 MATO GROSSO DO SUL - 751 RIO GRANDE DO NORTE - 750 PIAUÍ - 706 PARAÍBA - 662 ESPÍRITO SANTO - 597 ALAGOAS - 531 SERGIPE - 403 RONDÔNIA - 313 RORAIMA - 263 TOCANTINS - 234 AMAPÁ - 229 ACRE - 185

O que é necessário para solicitar?

As instituições financeiras avaliam o tempo de serviço, salário e garantias ofertadas na solicitação do empréstimo. O colaborador pode optar por ceder até 10% do FGTS como garantia ou 100% da multa rescisória. Também há a opção de não apresentar garantias.

Ademais, o trabalhador não pode comprometer mais de 35% de sua renda com parcelas mensais. Com base nessas informações, a instituição analisa os riscos e define a concessão.



O que fazer caso desista do empréstimo?

Em caso de desistência do empréstimo, haverá um prazo de até 7 dias corridos, a partir do recebimento, para transferir o valor total às instituições financeiras.

O trabalhador também poderá realizar a portabilidade de um empréstimo com juros mais altos para outro com taxas mais baixas.

