PIB do Ceará avança 6,49% em 2024, impulsionado por investimentos

Foto: JÚLIO CAESAR INDÚSTRIA foi um dos setores que ajudaram a alavancar o crescimento do PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 6,9% em 2024. Os indicadores revelam avanços de todos os setores e coloca o resultado da economia cearense pelo quarto ano seguido igual ou superior ao PIB nacional.

Esse foi também o melhor indicador em 14 anos desde o início da série histórica, em 2010, sendo quase duas vezes superior ao índice nacional, conforme foi divulgado ontem, 26, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Entre os setores econômicos, saltos em todas as áreas, sendo a maior delas no setor de agropecuária, de 25,16%, seguido de indústria (10,65%) e serviços (4,28%).

O resultado anual do Ceará ficou acima das expectativas prévias do próprio Ipece, que em dezembro passado - quando divulgou o resultado do 3º trimestre de 2024 - estimou que o crescimento da economia seria de 5,57%. Isso ocorreu graças ao avanço acima do esperado no 4º trimestre, de 5,99% em relação ao igual período do ano passado.

Ao anunciar o resultado em live nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), celebrou o desempenho, destacando que o resultado significa ganho em oportunidades para a população.

"Crescer em PIB é crescer a produção de tudo o que o Ceará produz. Quando a gente aumenta a produção, significa que a empresa contrata mais pessoas. Ao mesmo tempo, muitas vezes, investe em tecnologia, investe em maquinário mais moderno... Então, nós estamos ganhando em produtividade, em emprego e oportunidade para o nosso povo", destacou.

O presidente do Ipece, Alfredo Pessoa, destaca que um dos fatores que impulsionou o resultado do PIB foram os aportes governamentais em áreas como infraestrutura, saúde e educação, além dos repasses constitucionais aos municípios.

Alfredo enfatiza que isso foi fator fundamental para o resultado, pois deu impulso a uma série de setores como a indústria por meio da indução promovida pela construção civil, por exemplo.

INDÚSTRIA foi um dos destaques do crescimento do PIB do Estado Crédito: AURÉLIO ALVES

Apenas o Governo do Ceará realizou investimentos da ordem de R$ 3,89 bilhões, expansão real de 42,3% sobre o volume de projetos em 2023.

"O crescimento do PIB significa mais produção de bens e serviços, o que geralmente leva a mais empregos e consequentemente mais consumo. O elevado volume de investimentos realizados no Ceará em 2024 teve um peso importante, refletindo na geração de riquezas e na vida da população", diz.

Apesar do resultado positivo do ano passado, a expectativa para 2025 é de expansão mais tímido da economia, pressionada por indicadores macroeconômicos que devem afetar o crédito e o consumo. A principal preocupação é sobre a inflação.

Segundo os analistas do Ipece, historicamente períodos de inflação em alta prejudicam a economia cearense, muito ligada ao consumo das famílias de baixa renda.

Além da divulgação do resultado do PIB de 2024, o Instituto também atualizou a previsão para o índice em 2025, mantendo o patamar de alta de 2,51% para a economia cearense em relação à primeira divulgação, em dezembro passado.

Se em 2024 os aportes do setor público na economia fizeram a diferença, a previsão é que isso continue em 2025, com o acréscimo de investimentos do setor privado, em projetos privados anunciados por empresas em 2024 que foram aplicados ou anunciados para os próximos anos no Ceará.

O economista Eldair Melo, do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), destaca que existem desafios macroeconômicos claros, com inflação em alta sendo combatida via medida contracionista de aumento dos juros. Ao mesmo tempo, o Governo Federal lança medida de expansão do crédito para consumo, o que emite sinais difusos neste momento e deteriora as expectativas sobre o PIB nacional.

Já no caso do Ceará, Eldair entende que o crescimento no nível de investimento estadual observado entre 2023 e 2024, passando de R$ 2,7 bilhões para R$ 3,89 bilhões, fez a diferença. E, com R$ 3,7 bilhões previstos para investimentos pelo Governo do Estado e outros R$ 2,6 bilhões atraídos de fontes privadas com incentivos fiscais aprovados, o economista espera que o nível de atividade econômica permaneça forte.

"Na economia cearense, devemos ver os reflexos dos investimentos anunciados anteriormente, como a construção do novo Parque de Tancagem do Pecém, os projetos no entorno da Transnordestina. O nível de investimento alto deve contribuir para o incremento do PIB, possivelmente em níveis até superiores aos 2,51% projetados inicialmente pelo Ipece", analisa.

Entre os setores, agro amplia participação, indústria confirma retomada e serviços puxado por comércio

O agronegócio foi o setor que mais cresceu na economia cearense em 2024 e ampliou sua participação no PIB, chegando a patamar superior a 6% da composição. Avanços em culturas como a castanha-de-caju (+61%), banana (+16,5%) e cocô (+13,4%), fizeram a diferença.

O bom período chuvoso de 2024 gerou também boa produção de grãos nas culturas de sequeiro, como feijão (+18%) e milho (+11,4%). A produção de galináceos (+7,2%) e ovos (+4%) foram outros negócios que foram bem no campo.

No setor industrial, o ritmo de crescimento seguiu forte durante todo o ano, num movimento iniciado no último trimestre de 2023. Segundo o Ipece, o resultado nominal da indústria foi o melhor desde 2004, embora não seja comparável com os dados da série atual, iniciada em 2010.

Os segmentos que puxaram o desempenho foram os de Calçados, Confecção e Têxtil, com altas anuais de 18,3%, 20,1% e 29,3%, respectivamente, além dos avanços dos setores de metal (28,4%) e metalurgia (15,1%).

O desempenho da construção civil foi outro fator importante no cálculo do PIB industrial. A alta foi de 10,97% em 2024, com expansão de 12,75% na demanda de insumos e de 7,6% nas contratações de trabalhadores.

Principal setor na composição do PIB, representando 75% da economia cearense, serviço expandiu, especialmente por meio do comércio, com destaque ao segmento varejista farmacêutico (+17,6%), materiais de construção (+14,5%) e artigos de uso doméstico e pessoal (+13,5%).

Também mantiveram um patamar de crescimento positivos os segmentos ligados ao setor de turismo, se notabilizando pela expansão nas contratações de profissionais para negócios de alojamento e alimentação

Estados

Além do Ceará, mais onze estados brasileiros realizam o cálculo do PIB, indicador que mostra a tendência do desempenho da economia no curto prazo: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, que utilizam a mesma ponderação das Contas Regionais