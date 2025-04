Páscoa 2025: vendas devem crescer 8% mesmo com alta de 189% no preço do cacau

Foto: WhatsApp O POVO/Divulgação A procura pelos produtos da Páscoa deve ser mais intensa nos dias que antecedem a Semana Santa.

As vendas dos produtos de Páscoa em 2025 devem superar em 8% o montante comercializado no ano passado no Ceará, mesmo em meio à alta de 189% no preço do cacau — principal insumo para a produção do chocolate – em dezembro de 2024, considerando os 12 meses anteriores.

O próprio valor do chocolate aumentou em 11,99% nos últimos 12 meses, ao considerar dezembro de 2024, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A tendência é que os consumidores paguem mais caro neste ano.

Os dados projetados para as vendas no Estado são da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), enquanto as informações dos preços do cacau e do chocolate foram divulgadas pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia).

Para driblar o contexto, a variedade de produtos nos supermercados tem sido uma aposta.

O POVO visitou os supermercados Cometa – na Avenida Jovita Feitosa –, Assaí – na Avenida Washington Soares – e São Luiz – na Avenida Edilson Brasil Soares – para observar os preços e opções dos ovos de Páscoa, além da loja Americanas, no Grand Shopping Messejana.

Nos locais, os preços dos ovos de Páscoa variavam a depender do tamanho e da marca, com opções abaixo de R$ 30 e outras na casa dos R$ 80. Em lojas especializadas em chocolates – como a Cacau Show e a Kopenhagen –, os ovos superaram os R$ 100, nos sites https://www.cacaushow.com.br/ e https://www.kopenhagen.com.br/ .

Questionada sobre o montante financeiro vendido em 2024, a Acesu não divulgou os números precisos do quanto foi movimentado. Todavia, a presidente da entidade, Cláudia Novais, destacou uma expectativa positiva na comparação com 2025, apesar dos desafios.

“O aumento do preço do cacau trouxe um pequeno impacto diretamente ao valor dos ovos de Páscoa este ano, o que naturalmente pode influenciar o comportamento de compra do consumidor”, detalhou.

Especialista reforçou que as pessoas buscam presentear na Páscoa, olhando para além de um simples chocolate.

O especialista em gestão de supermercados, Leandro Rosadas, destacou que a mudança de preços pode ser atrelada a questões climáticas pelo mundo, bem como às doenças nas lavouras, responsáveis por impactos destrutivos nas plantações.

“O cacau é um dos insumos mais voláteis do mundo e 70% da produção vem da África Ocidental. O aumento do seu valor vem acontecendo por diversos fatores, principalmente o climático, isso porque as chuvas fora de época e as secas intensas derrubaram a produção”, esclareceu.

Os dados projetados para as vendas no Estado são da Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Em Gana, por exemplo, um estudo da Climate Change indicou que as mudanças climáticas influenciaram a temperatura máxima diária para acima de 32°C entre 2014 e 2024, o que levou a seis semanas adicionais de calor por ano.

Para driblar o contexto, a variedade de produtos nos supermercados tem sido uma aposta, na visão de Cláudia Novais. Isso porque os estabelecimentos oferecem alternativas acessíveis, como barras de chocolate, bombons e ovos artesanais.

Algumas redes estão optando por marcas próprias para auxiliar na questão do custo-benefício na Páscoa, como o Carrefour e o Sam's Club. A Americanas, no período, anunciou a contratação de mais de 200 funcionários temporários no Ceará para suprir a demanda em 52 cidades. No Brasil, são 6,5 mil.

Nos últimos anos, alguns clientes já têm olhado para essas outras opções além dos tradicionais ovos de Páscoa, mirando um custo-benefício mais atrativo, conforme a presidente da Acesu. “Essa migração é natural, especialmente em um cenário de preços mais elevados.”

“Os supermercados estão preparados para atender a todos esses perfis de consumo”, acrescentou a Cláudia, que explicou, ainda, que os locais se prepararam com antecedência e estão abastecidos com produtos diversos para atender diferentes demandas.

A procura pelos produtos da Páscoa deve ser mais intensa nos dias que antecedem a Semana Santa, entre 13 a 20 de abril, de acordo com Cláudia, citando que os consumidores têm preferido ovos do tamanho médio neste ano, assim como também ocorreu em outros anos.

Já Leandro reforçou que as pessoas buscam presentear na Páscoa, olhando para além de um simples chocolate. E indicou, assim, a criação de kits personalizados com bombons, pelúcias e embalagens diferenciadas, a fim de causar emoção.

