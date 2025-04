Fortaleza é a 4ª cidade mais procurada pelo Voa Brasil; veja ranking

Foto: Glauber M Costa/Especial para O POVO Já foram emitidas 2,4 mil bilhetes para Fortaleza pelo programa

Fortaleza é a quarta cidade mais procurada pelos participantes do programa Voa Brasil, do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). Ao todo, foram comercializados 2.453 bilhetes. Outros municípios cearenses também foram pesquisadas, como Juazeiro do Norte (553) e Cruz (26).

São Paulo continua sendo a cidade mais solicitada pelos aposentados, com 10.261 bilhetes (quase 30% do total), seguida pelo Rio de Janeiro (3.050) e Recife (2.745). Veja mais abaixo o ranking completo.

Desde o fim de julho de 2024, quando foi lançado, foram 35.419 passagens reservadas no primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira, número suficiente para lotar 270 aeronaves. Ao todo, 83 municípios estão envolvidos.

Nos últimos dois meses, entretanto, o aeroporto do Recife foi o segundo destino mais procurado pelos beneficiários do programa, ultrapassando os aeroportos do Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont).



“O objetivo do programa, de incluir novos usuários no transporte aéreo, de permitir que grupos como os aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) possam encontrar passagens mais acessíveis, sem subsídio, este objetivo está plenamente atingido”, afirmou o ministro Sílvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos.

Para participar do Voa Brasil, o interessado deve acessar este site e escolher data, origem e destino. As passagens de até R$ 200 serão oferecidas àqueles que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada aposentado por comprar até dois trechos por ano.

O que é o Voa Brasil?



A estratégia do programa de Voa Brasil se baseia no aproveitamento de assentos disponíveis em voos com baixa ocupação e permite às companhias aéreas ajustar suas ofertas conforme a demanda.

São as companhias aéreas que definem os trechos e a quantidade de assentos a serem disponibilizados dentro do programa.

Vale ressaltar que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), embora representem mais de 10% da população, pessoas com mais de 65 anos correspondem a apenas 2% dos passageiros em voos comerciais no Brasil.

Quem pode participar do Voa Brasil?



A fase inicial do Voa Brasil é destinada a todos os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses, independente da faixa de renda.

Para a segunda fase, o Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), utilizará a base de dados do ProUni, Fies e Sisu para relacionar os estudantes elegíveis a acessar o programa. O levantamento deste quantitativo está sendo feito pelo MEC.

Segundo Tomé Franca, secretário Nacional de Aviação Civil do MPor, desde o lançamento do programa, cerca de 150 mil beneficiários acessaram o sistema, resultando em 24% dos interessados.

"No site das companhias aéreas, este percentual fica entre 1% e 3%, ou seja, o número de reservas confirmadas no Voa Brasil tem um percentual muito superior."

Além disso, reforçou que o programa não utiliza recursos públicos e conta com a parceria das empresas áreas que disponibilizam vagas ociosas em datas, horários ou épocas de baixa demanda.

Veja as cidades mais procuradas pelo Voa Brasil

São Paulo (10.261) Rio de Janeiro (3.050) Recife (2.745) Fortaleza (2.453) Brasília (2.268) Salvador (2.024) João Pessoa/Bayeux (1.324) Maceió/Rio Largo (1.130) Natal (1.040) Belo Horizonte/Confins (997) São Luís (708) Campinas (657) Aracaju (647) Porto Alegre (582) Juazeiro do Norte (553) Porto Seguro (500) Belém (447) Teresina (404) Vitória (373) Manaus (373)

