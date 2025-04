MPCE multa Itaú em R$ 600 mil por falhas de segurança; entenda

Foto: Tatiana Fortes/O POVO A multa deve ser paga em 30 dias (Tatiana Fortes/O POVO)

O banco Itaú foi multado em mais de R$ 600 mil devido a falhas de seguranças que possibilitaram contratações de empréstimos consignados fraudulentos. A multa foi confirmada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), nesta quarta-feira, 2.

A penalidade foi aplicada pela 131ª Promotoria de Justiça de Fortaleza. Segundo o divulgado pelo MPCE, com a investigação, que começou a partir do recebimento das reclamações, foi constatada “a facilidade com que os empréstimos eram feitos”, além da “vulnerabilidade dos consumidores e a exposição de seus dados”.

O órgão ainda apontou como os principais afetados os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, foi informado que foram marcadas audiências de conciliação com a instituição bancária, entretanto, ela não apresentou propostas de acordo e se manteve “inflexível quanto às cobranças indevidas”.

Em relação à multa, com as alegações, o MPCE estabeleceu um valor de 133 mil (Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará), que passou para 100 mil Ufirces, que equivalem a R$ 602.969, após a empresa recorrer. Montante que será revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDIDI).

O prazo para o pagamento é de 30 dias, caso o débito não seja quitado o Itaú será inscrito na Dívida Ativa do Estado.

