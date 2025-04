Colégio 7 de Setembro anuncia R$ 10 milhões para modernizar sedes no Ceará

Foto: Marina Gouvêa/C7S/Divulgação SEDE do Colégio 7 de Setembro na Aldeota, em Fortaleza

O Colégio 7 de Setembro (C7S) anunciou, com exclusividade ao O POVO, um plano de modernização das sedes no Ceará nos próximos três anos, envolvendo investimentos de R$ 10 milhões.

Somente em 2025, serão R$ 5 milhões para a melhoria da infraestrutura, a compra de móveis e a criação de novos espaços de aprendizagem nas unidades educacionais do C7S no Centro, na Aldeota e no Eusébio, na Grande Fortaleza.

O vice-presidente executivo da Inspira Rede de Educadores — dona do C7S desde 2022 —, Adriano Pistore, detalhou, em entrevista exclusiva ao O POVO, que os investimentos não incluem a construção de novas sedes, mas o aprimoramento das operações das três unidades já existentes.

C7S investe na internacionalização do currículo

A Inspira tem olhado, também, para a internacionalização do currículo, com uma proposta pedagógica que integra o ensino bilíngue, sem deixar de lado o modelo educacional já implantado no 7 de Setembro.

“Esse investimento se traduz na ampliação da oferta acadêmica e na melhoria dos espaços de aprendizagem, sempre respeitando a identidade e a tradição da escola”, conforme Adriano.

Estão previstos, assim, a implementação do Programa de Anos Intermediários (MYP, em inglês) do Bacharelado Internacional (BI), envolvendo um padrão educacional global.

A organização está, atualmente, em processo de candidatura para o MYP, o qual é destinado a estudantes dos últimos anos do ensino fundamental, envolvendo as turmas do 6º ao 9º ano.

Além disso, estudantes do ensino médio já são contemplados pelo Programa do Diploma (DP, em inglês), que envolve um currículo interdisciplinar do Bacharelado Internacional, autorizado desde 2020 para o C7S.

Colégio busca promover pensamento crítico

O intuito dos programas é desenvolver habilidades de pensamento crítico e conectar os estudos acadêmicos com contextos do mundo real, além de reforçar o compromisso com a educação internacional.

“Nosso objetivo é garantir que cada instituição da rede tenha acesso a recursos modernos e metodologias de ensino que preparem os alunos para os desafios do futuro”, informou Adriano.

“É preparar o aluno não apenas para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou para um processo seletivo, mas de maneira mais completa para os desafios do mundo”, detalhou em entrevista ao O POVO.

Professores terão formação continuada

Haverá investimentos, ainda, na formação continuada da equipe pedagógica, isto é, do quadro de educadores, a fim de alinhar o ensino às metodologias internacionais e às inovações contemporâneas da pedagogia.

“Essa iniciativa busca fortalecer a qualidade do ensino e promover o desenvolvimento integral dos estudantes”, de acordo com comunicado da Inspira Rede de Educadores.

O diretor do C7S, Carlos Eduardo Pontes, destacou que, com o suporte da Inspira, a instituição tem ampliado oportunidades.

“Esse investimento contínuo fortalece o propósito de preparar estudantes para os desafios acadêmicos e profissionais, sem abrir mão da construção de valores essenciais”, afirmou Carlos.

Desenvolvimento da educação no Brasil

Os planos para o futuro, na visão do vice-presidente executivo da Inspira, englobam o trabalho contínuo para o fortalecimento da qualidade de ensino e para contribuir com o desenvolvimento educacional do Brasil.

“A Inspira tem um compromisso sólido com a evolução da educação no Brasil, investindo continuamente em infraestrutura, formação docente e inovação pedagógica”, detalhou Adriano.

O executivo lembrou que, desde que o 7 de Setembro foi comprado pela Inspira, inaugurou uma nova sede no Eusébio, em 2023, em uma área de mais de 4.000 metros quadrados (m²).

Além disso, apesar de este não ser o foco dos próximos anos, ele não descarta a avaliação de oportunidades de eventuais fusões e aquisições (M&A, em inglês).

