55% dos bares e restaurantes do Ceará operam sem lucro e nível de falência pode subir, diz Abrasel

Foto: FERNANDA BARROS Setor de bares e restaurantes no Ceará tem enfrentado problemas no faturamento

A situação financeira dos bares e restaurantes se mantém deteriorada e 55% das operações não têm lucro há pelo menos um ano, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE). O estudo evidencia que essa proporção já chegou a ser de 70%, mas o atual cenário de inflação e juros altos preocupa.

Segundo o presidente da Abrasel-CE, Taiene Righetto, a maioria dos negócios do setor de alimentação fora do lar no Estado tem operado no “zero a zero” ou até no prejuízo. Isso gera preocupação pelo aumento do número de falências.

Os dados foram apresentados em reunião da entidade com os associados. No último trimestre, a proporção de falências entre as empresas que fazem parte da Abrasel chegou a 15%, similar ao observado em 2024.

Taiene diz ainda que o nível de endividamento dos negócios está em alta, com mais de 60% do setor em dívidas com impostos municipais, estaduais e federais, além de fornecedores.

“Atualmente, 60% do setor está endividado, pagando dívidas antigas, e 55% não tem lucro. Há pelo menos um ano, as pesquisas vêm comprovando que esses negócios não conseguem gerar lucro. Mesmo quando a operação vai bem, eles ainda pagam contas do passado, o que acaba comprometendo os ganhos atuais. Isso tem sido um problema recorrente”, aponta.

O presidente da Abrasel-CE revela que acontece um fenômeno de mercado em que, mesmo com cenário adverso, aumenta o número de operações chegando à praça, o que avalia que “mascara” a realidade do setor ao público.

“Porém, a média de duração desses estabelecimentos no Brasil — e o Ceará segue essa média — é de somente 3,9 anos. Isso é muito pouco tempo, considerando que o retorno do investimento ocorre em cerca de 10 anos”, pontua.

Foto: Eduarda Rabelo Reunião de empresários do setor de bares e restaurantes

Dentro desse contexto, a Abrasel nacional mobilizou seus braços estaduais destacando que algumas medidas tomadas pelo Governo Federal afetaram diretamente a operação do setor, como o fim do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o da desoneração da folha de pagamentos.

Conforme anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Perse chegou ao fim em março. Ele foi criado em 2021 como forma de auxílio às empresas do setor de eventos, turismo e hotelaria no pós-pandemia, com isenção de tributos federais para empresas.

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Haddad articulou o acerto para reformular o Perse em 2023 e agora confirmou o fim do programa

A medida inicialmente beneficiou 88 setores econômicos, o que foi posteriormente reduzido para 44. O Governo argumenta não haver possibilidade de renovação do Perse por falta de orçamento, quando ao fim do mês passado se atingiu o teto de R$ 15 bilhões em renúncias fiscais.

Foto: Eduarda Rabelo Abrasel-CE preocupada com cenário macroeconômico e o impacto nos negócios do setor de alimentação fora do lar

No que se refere à pauta da desoneração, o setor de alimentação fora do lar defende um movimento que também envolva a introdução do trabalho intermitente no setor com a diminuição da escala 6x1.

A Abrasel, por meio de seu Plano de Restauração do Setor de Bares e Restaurantes, feito a partir de estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), quer desonerar o primeiro salário no setor. Calcula-se impacto de menos de R$ 1 bilhão aos cofres da União e em mais de 4 milhões de trabalhadores.

Já a busca por uma maior flexibilização do modelo de trabalho adotado no setor é o ideal na expansão do intermitente. Reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como legal, em 2024, este sistema permitiria com que o setor contratasse mais, na visão da entidade.

Segundo Taiene, no Ceará, os empresários têm encontrado dificuldades para encontrar profissionais, que se recusam a aceitar vagas em escala 6x1, e espera que o intermitente e a flexibilidade possível atraia os mais jovens.

Perfil do setor de bares e restaurantes

Operações sem lucro há pelo menos 1 ano

2021 a 2022: 70%

Desde 2023: 55%

Proporção de operações que estão endividadas: 60%

Duração média das operações: 3,9 anos

PERFIL DO SETOR

4,79 milhões possuem carteira assinada

57% das contratações formais de 2024 foi de jovens de 18 a 24 anos

34 anos é a idade média de quem trabalha no setor

55% dos trabalhadores formais são mulheres

63% são pretos

ou pardos

Fonte: Abrasel/FGV