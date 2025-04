Ceará tem alta nos serviços em fevereiro e ocupa 4º lugar no Brasil

Foto: FCO FONTENELE O setor de serviços cearense obteve o 4º maior crescimento do Brasil em relação a 2024

O Ceará apresentou o quarto melhor desempenho do Brasil no volume de serviços em fevereiro ante igual mês do ano anterior, com um avanço de 9%.

O Estado ficou atrás apenas de Tocantins (12,2%), Sergipe (11,9%) e Mato Grosso (10,9%), e obteve um resultado 4,8 pontos percentuais (p.p.) acima do registrado nacionalmente (4,2%). Confira o ranking completo abaixo:

Tocantins: 12,2%

Sergipe: 11,9%

Mato Grosso: 10,9%

Ceará: 9%

Distrito Federal: 9%

Paraíba: 8,7%

Rondônia: 8%

Rio Grande do Norte: 7,1%

Alagoas: 6,3%

Maranhão: 6%

São Paulo: 5,7%

Amazonas: 5,7%

Rio de Janeiro: 5,5%

Santa Catarina: 5,3%

Goiás: 4,4%

Paraná: 3,7%

Pernambuco: 3,4%

Amapá: 3,3%

Piauí: 2,7%

Bahia: 2,1%

Minas Gerais: 2%

Pará: 1,8%

Espírito Santo: 0,5%

Mato Grosso do Sul: - 2,8%

Roraima: - 6,6%

Acre: - 9%

Rio Grande do Sul: - 14%

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao comparativo mensal com janeiro, o Ceará também obteve uma variação acima da nacional (0,8%), com alta de 1,5%, assim como no acumulado do ano, cuja diferença entre o índice do Brasil (2,6%) foi de 2,3 p.p.

Já no que concerne à receita nominal, foi constatada uma alta de 1% na comparação mensal e de 13,7% ante o igual mês do ano anterior.

Vale destacar que dos períodos apontados, apenas os dados que comprovam a variação entre janeiro e fevereiro deste ano consideram o ajuste sazonal.

Sobre as atividades de divulgação, em fevereiro, em relação à 2023, todas apresentaram avanços, com destaque para outros serviços (18,6%) e serviços de informação e comunicação (12,8%).

Confira o desempenho do Ceará no setor de serviços por atividade de divulgação:

Outros serviços: 18,6%



Serviços de informação e comunicação: 12,8%



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 12,3%



Serviços profissionais, administrativos e complementares: 3,5%



Serviços prestados às famílias: 1,7%



Turismo cearense cresce 8,5% em relação a fevereiro de 2024

Com um crescimento de 8,5%, as atividades turísticas do Ceará tiveram, em fevereiro de 2025 ante ao mesmo mês do ano passado, um desempenho 1,2 p.p. mais alto que o nacional (7,3%).

Também houve alta no acumulado do ano, com 4,3%. Entretanto, na comparação com o mês imediatamente anterior, ou seja, janeiro, o setor de turismo do estado manteve a estabilidade (0,1%).

Quanto ao indicador de receita nominal de atividades turísticas, o do Ceará foi o menor do Brasil na passagem de janeiro para fevereiro, com uma redução de 15,5%. Porém, o desempenho se manteve 11,4% maior do que o do ano passado.

Cenário nacional

Em fevereiro de 2025, o volume de serviços no Brasil cresceu 0,8% frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor se encontra 16,2% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 1% abaixo do ponto mais alto da série histórica (outubro de 2024).

Na série sem ajuste sazonal, frente a fevereiro de 2024, o volume de serviços avançou 4,2%, sua 11ª taxa positiva consecutiva. O acumulado no ano foi de 2,6% e o acumulado em 12 meses foi 2,8%.

A expansão de 0,8% do volume de serviços em fevereiro de 2025, na série com ajuste sazonal, foi acompanhada por quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para o setor de informação e comunicação (1,8%), que registrou o quarto resultado positivo seguido.

Os demais avanços ficaram com os serviços profissionais, administrativos e complementares (1,1%), os outros serviços (2,2%) e os prestados às famílias (0,5%).

Em sentido oposto, os transportes (-0,1%) apontaram a única taxa negativa de fevereiro de 2025, após terem recuado 1,8% em janeiro.

Ante fevereiro de 2024, o volume de serviços avançou 4,2%, sua décima primeira taxa positiva seguida. O resultado deste mês foi acompanhado por todas as cinco atividades de divulgação e contou ainda com crescimento em 63,3% dos 166 tipos de serviços investigados.

Regionalmente, 21 das 27 unidades da federação assinalaram expansão no volume de serviços em fevereiro de 2025, na comparação com o mês imediatamente anterior, acompanhando o avanço observado no resultado do Brasil (0,8%).

Já frente a fevereiro de 2024, o avanço do volume de serviços no Brasil (4,2%) foi acompanhado por 23 das 27 unidades da federação.

Agora, considerando as atividades turísticas, em fevereiro de 2025, o índice cresceu 2,9% frente ao mês imediatamente anterior, após ter recuado 6,1% em janeiro.

Com isso, o segmento de turismo se encontra 9,7% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 3,4% abaixo do ápice da sua série histórica, alcançado em dezembro de 2024. Dez dos 17 locais pesquisados acompanharam este movimento de expansão verificado.

Na comparação fevereiro de 2025 / fevereiro de 2024, a expansão foi de 7,3%, nono resultado positivo seguido, sendo impulsionado, principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de transporte aéreo de passageiros, agências de viagens e locação de automóveis.



