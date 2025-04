Governo do Ceará mira voos na América do Sul; veja destinos

Foto: AURÉLIO ALVES Um dos voos que o secretário busca a expansão é o que a Latam realiza para o Santiago, no Chile

O Governo do Estado mira a ampliação de voos do Ceará com destinos da América do Sul. Os principais focos são Argentina e Chile, cujos voos já existem pela Gol e Latam, respectivamente.

Porém, o interesse também passa por Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru, Bolívia, Bogotá e Equador, conforme listou o secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck.

“São países que têm um grande potencial, mas eu não posso afirmar que haja algo concreto para esses novos países”, afirmou o secretário.

Ele disse que tem procurado todas as companhias aéreas e participou de uma bolsa de negociações de companhias aéreas das Américas.

Sobre retomar a operação da Cabo Verde Airlines (TACV), o gestor detalhou que com esta empresa ele não teve a oportunidade de fazer contato.

“Esse voo era muito importante, porque ele trazia comércio, assim como vai trazer esse (voo) de Caiena (na Guiana Francesa, a rota inicia no dia 22 de abril pela Air France, saindo de Fortaleza)”, disse.

E explica que países insulares, como é Cabo Verde, como são os países do Caribe, não têm produção fabril, portanto, eles dependem de outros.

“Eles enxergam o Brasil como um destino de compras, então além da conexão, por exemplo, do Caribe com a América do Norte, o México, na América Central, o Canadá, ele conecta todos esses países, que são ilhas com o Ceará. E é muito importante Cabo Verde que conecta a Europa com o Ceará.”

Mas ele admite que a TACV é uma das companhias aéreas com menos aviões disponíveis. “Tem pouca aeronave disponível no mundo inteiro. É a desculpa que todas as companhias dão, e a gente compreende isso. Então a gente precisa focar naquelas que trazem voos viáveis.”

Questionado sobre outras atrações, ele opina que a Europa, de uma maneira geral, tem potencial de envio de turistas.

Voos do Ceará para a Argentina e o Chile

Atualmente, o Ceará conta com voo para Santiago, no Chile, pela Latam. O lançamento da rota foi no dia 30 de novembro de 2024.

A duração média desta operação é de 6 horas (h) e 20 minutos (min), com saída de Fortaleza aos sábados — com decolagem às 14h45min – e retorno de Santiago aos domingos — às 6 horas, no horário chileno.

E a expectativa é que 14,5 mil passageiros sejam transportados por ano. Em comparação a viagens com conexões no Aeroporto de Guarulhos, localizado em São Paulo, a saída por Fortaleza diminui o tempo médio de deslocamento em 3 horas.

Já para a Argentina, a rota é realizada pela Gol. São duas frequências fixas semanais. Elas acontecem uma indo aos sábados(G3 7640) às 13h40min e chegando às 19h25min em Buenos Aires.

A outra decolagem de Fortaleza (G3 7642) parte no mesmo dia, mas às 17h45min com pouso lá às 23h30min.

A volta nos voos pode ser realizada aos domingos (G3 7643), às 4h40min de Buenos Aires até as 10h25min do horário local.

E mais um aos sábados (G3 7641), decolando às 20h30min da Argentina e pousando às 2h15min no Aeroporto de Fortaleza.

Voos internacionais diretos que saem de Fortaleza

