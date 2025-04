Preços da gasolina e do etanol disparam 5,7% no Ceará em uma semana

Foto: FERNANDA BARROS PREÇO médio da gasolina no Ceará passou de R$ 6,14 para R$ 6,49 em uma semana

O preço médio da gasolina comum nos postos do Ceará subiu 5,7%, ou cerca de R$ 0,35 por litro na última semana, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor médio do produto no Estado saltou de R$ 6,14 para R$ 6,49 por litro, em um espaço de sete dias.

A mesma proporção de alta, 5,7%, foi registrada pela ANP no caso do etanol hidratado que subiu R$ 0,29, no período analisado, indo de R$ 5,03 para R$ 5,32 por litro, em média.

Já a gasolina aditivada teve alta também expressiva de 4,4%, passando de R$ 6,33 para R$ 6,61 por litro, em média. Entre os sete produtos pesquisados também o diesel comum (B S500) teve alta, de 1,5%, indo de R$ 6,51 para R$ 6,61 por litro, de valor médio no Ceará.

Os movimentos de alta (e de queda em alguns produtos) acontecem em uma semana de turbulência nos mercados internacionais, a partir da escalada na guerra tarifária e comercial entre Estados Unidos e China, com queda no preço do petróleo cru, mas grandes oscilações no câmbio.

Apesar das incertezas com relação às consequências da disputa entre as duas potências, a tendência é de redução de preços dos combustíveis nos próximos 15 ou 20 dias, conforme o consultor nas áreas de petróleo e energia, Bruno Iughetti.

“O que a gente pode vislumbrar no momento é que o petróleo cru teve uma queda significativa nos preços. Estamos falando em torno de US$ 65,00, o barril, enquanto que, há 30 dias, estávamos falando em cerca de US$ 80 por barril”, pontua.

“Então, essa redução de preços afeta também os derivados do petróleo. Com isso, há um espaço na Petrobras para a redução nos preços domésticos da gasolina, entre 4% e 5%, caso continue a tendência de baixa no mercado”, analisa Iughetti.

No caso do etanol, que não é um derivado do petróleo e, sim, um biocombustível, o especialista afirma que o produto “tem sofrido aumentos recentemente em função da entressafra da região Sul, que é a principal fornecedora dessa mistura aqui para o Nordeste”.

“Além disso, houve também um impacto no etanol correspondente à parcela do ICMS, que foi alterada em fevereiro. E isso realmente tem afetado os preços finais do produto, quando ele é utilizado como alternativa à gasolina”, acrescenta o especialista.

Apesar disso, Iughetti também projeta redução nos valores do etanol até o fim do mês. “Como agora estamos entrando na época da safra, é possível que, nos próximos 15 a 20 dias, sintamos uma redução nos preços, tanto da gasolina — que leva o etanol anidro em uma mistura de 27% — quanto do próprio etanol hidratado”, afirma Iughetti.

Diesel S10 e GLP têm quedas; GNV fica estável

Diferentemente do diesel comum, o diesel S10, versão mais consumida do produto no País teve redução expressiva de preço no Ceará na última semana, de 2,6%, conforme pesquisa da ANP. O valor do litro do combustível caiu em média de R$ 6,44 para R$ 6,27 nos postos cearenses.

Outro produto que teve redução no preço médio, embora menor, foi o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha). O valor médio do botijão de 13 kg caiu de R$ 107,81 para 107,00, queda de 0,7%. Por sua vez, o Gás Natural Veicular (GNV) ficou estável na última semana, mantendo preço médio de R$ 5,11, o metro cúbico (m³).



