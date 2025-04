Publicada MP que amplia faixa de isenção do IR para R$ 2.428

Foto: JÚLIO CAESAR EXPECTATIVA é a de que, em 2026, fique isento quem ganha até R$ 5 mil

O governo federal aumentou de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80 a primeira faixa do Imposto de Renda para

Pessoa Física (IPRF). O que, somado ao desconto simplificado de R$ 607,20, garante que nenhum rendimento até dois salários mínimos mensais (R$ 3.036,00) seja tributado.

A decisão foi publicada ontem, no Diário Oficial da União (DOU) e, a partir do mês de maio deste ano, a tabela passa a vigorar com os seguintes valores:

Até R$ 2.428,80, a alíquota é de 0%, com parcela a deduzir do IR zero

De R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65, alíquota de 7,5% e parcela a deduzir de R$ 182,16

De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05, alíquota de 15%, parcela a deduzir de R$ 394,16

De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68, alíquota é 22,5% e parcela a deduzir de R$ 675,49

Acima de 4.664,68, a alíquota é de 27,5%, com parcela a deduzir de R$ 908,73

Esse grupo já era isento em anos anteriores, mas o valor da tabela tinha ficado defasado em razão do novo mínimo de R$ 1.518, estabelecido com a publicação da Lei Orçamentária

Anual (LOA) para 2025. Houve um aumento real de 2,5% em comparação com o valor que

vigorou no ano passado.

A Fazenda destacou que o valor da primeira faixa da tabela progressiva, que é de R$ 2.428,80, somado ao desconto simplificado de R$ 607,20, garante que nenhum rendimento até dois salários mínimos mensais seja tributado a partir de maio.

"Esse benefício será usufruído por todos os brasileiros, mesmo os de maior renda, que terão redução do valor do imposto a ser recolhido", disse a pasta.

O Ministério ainda observou que o impacto fiscal será menor em 2025 porque a medida somente entrará em vigor no mês de maio e, portanto, não terá reflexos sobre a arrecadação do primeiro quadrimestre.

Para 2026, contudo, há a expectativa de que passe a valer a proposta de projeto de lei (PL) que isenta os profissionais que ganham até R$ 5 mil mensalmente.

A medida é uma das mais aguardadas promessas de campanha do presidente, sendo formulada pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Pela proposta, para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil haverá um desconto parcial, reduzindo o valor pago atualmente. A medida, que beneficia 10 milhões de brasileiros, não altera a tabela do IR.

A medida vai possibilitar uma ampliação de receita de R$ 25,22 bilhões, além de R$ 8,9 bilhões em virtude da tributação de 10% na remessa de dividendos para o exterior (apenas para domiciliados no Exterior).

Conforme a equipe econômica, estados e municípios não perderão arrecadação com a nova isenção.

Os dados do Executivo mostram que dos mais de 100 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda, em torno de 90 milhões (90%) têm rendimento até R$ 60 mil. E entre os que declaram atualmente, mais de 26 milhões (65%) ficariam isentos.

Para a alta renda a tributação mínima prevista será de 10% somente para a renda anual acima de R$ 1,2 milhão. Na faixa entre R$ 600 mil e R$ 1,2 milhão, o percentual iria variar de 0% a 10%.

Haddad reafirma que não há prejuízo para estados nas mudanças no IR

Mais notícias de Economia

Entrega

Até ontem, a Receita Federal havia contabilizado a entrega de cerca de 12,6 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024. No Ceará, 342,5 mil documentações já foram entregues. O prazo encerra dia 30 de maio