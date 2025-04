Brasileiros acreditam que Trump prejudica economia

Foto: SAUL LOEB / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump

Após três meses do governo do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, 50% dos brasileiros consideram que suas políticas comerciais estão prejudicando a economia brasileira, segundo pesquisa da Ipsos-Ipec divulgada ontem.

Já aqueles que acreditam que as decisões do republicano não estão afetando negativamente o Brasil e os que não sabem ou não responderam estão empatados, com 25% cada.

Ainda na ótica econômica, a percepção de que a gestão é prejudicial ao Brasil é ainda maior entre os que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 (58%), embora entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro a percepção também corresponda a maioria relativa, com 43%.

Foram entrevistadas 2 mil pessoas com 16 anos ou mais, em 131 municípios brasileiros e entre os dias 3 e 7 de abril. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos, e nível de confiança de 95%.

No início deste mês, Trump anunciou um tarifaço para 185 países, entre eles o Brasil. O presidente definiu um patamar de 10% como base e taxas maiores para nações específicas. Contudo, diversas autoridades internacionais reagiram à política e, dias após o anúncio inicial, Trump decidiu limitar suas tarifas recíprocas a 10% por um prazo de 90 dias, exceto para a China.

A pesquisa também identificou a percepção dos brasileiros sobre a atuação do governo dos EUA no geral, não apenas em relação às políticas comerciais. A avaliação para 49% dos entrevistados é de que a entrada do governo Trump é negativa para o Brasil, enquanto 29% veem como positiva e para 2%, é indiferente.

Em relação a como os brasileiros avaliam a gestão de Donald Trump para os próprios norte-americanos, a pesquisa mostra que 21% dos entrevistados acham que o governo do republicano "péssimo", 19% como "bom" e para 19%, é "regular". (Agência Estado)





