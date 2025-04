Complexo do Pecém terá licitação para infraestrutura elétrica; veja detalhes

Foto: AURÉLIO ALVES GUINDASTES de içamento também serão contemplados

A Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém S.A (Cipp S.A) terá uma licitação para a contratação de uma empresa visando à implantação de infraestrutura de conexão elétrica.

O objetivo é atender navios, por meio do sistema shore power, o qual permite que embarcações atracadas em um porto sejam alimentadas por energia proveniente da rede terrestre, em vez de utilizarem seus próprios geradores a diesel.

Os guindastes MHC elétricos, equipamentos utilizados para realizar o içamento e movimentação de cargas, também serão contemplados.

O investimento estimado para o projeto é de R$ 13.954.583,83, com recursos oriundos do orçamento do Complexo do Pecém. Já o prazo de execução dos serviços é de 12 meses, a partir da ordem de serviço.

A implementação incluirá caixas de conexão, rede subterrânea, transformadores, entre outros equipamentos. A ideia é reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE), poluição sonora e custos operacionais para os armadores.

Como funcionará a seleção?

Podem participar empresários ou sociedades regularmente estabelecidas no País, especializadas no ramo do objeto da licitação, que atendam a todas as exigências do edital. É permitida a participação em consórcio.

As empresas interessadas deverão apresentar suas propostas de preços e os documentos de habilitação até o dia 20 de maio, às 9h30min, na Central de Licitações da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE), em Fortaleza.

A licitação será realizada em sessão pública, com critério de julgamento de menor preço. Os candidatos deverão realizar vistoria técnica no local da obra ou apresentar declaração de conhecimento das condições.

O edital completo e seus anexos estão disponíveis para consulta e download no site da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), na seção de licitações públicas.

Obras no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará

Atualmente, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém passa por obra advinda de licitação internacional para ampliação do Terminal de Múltiplas Utilidades (Tmut) do Porto.

A obra faz parte do programa Pecém Verde, com investimento de US$ 135 milhões (R$ 675 milhões), recurso do Banco Mundial, Climate Investment Fund (CIF) e da Cipp S.A. A duração prevista do contrato de construção é de 40 meses.

A ideia é ampliar a capacidade do terminal, com foco na preparação para o aumento de cargas a partir da conclusão da Transnordestina, que está prevista para o fim de 2026 ou começo de 2027.

Também se objetiva preparar o local para a nova indústria de hidrogênio verde.

