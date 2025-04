Principal evento de moda atacadista de Fortaleza projeta crescimento de 35%

Foto: João Filho Tavares EVENTO deve movimentar até 10 mil compradores e mobilizar cerca de 2.150 profissionais

O principal evento de moda atacadista da capital cearense, o Festival da Moda de Fortaleza, deve movimentar R$ 250 milhões em quatro dias de programação, um crescimento de 35% em termos de faturamento na comparação com a edição do ano passado.

Essa é a projeção dos organizadores do festival, realizado no Maraponga Mart Moda, que reúne mais de 300 lojas especializadas em itens de vestuário e acessórios, entre outros.

Na ocasião, as marcas também aproveitam para lançar suas coleções de outono-inverno. O evento foi iniciado em 1982 e em 2025 deve receber cerca de 10 mil pessoas, além de envolver uma equipe de 150 profissionais, incluindo influenciadores.

Conforme o diretor administrativo do Maraponga Mart Moda, Matheus Lopes, “apesar da dificuldade que o mercado vem sentindo, a gente está esperançoso por uma melhora. Inclusive, o Ceará realmente tem se destacado no segmento da moda. Ele conseguiu sair como um dos estados que mais se destacou, mais do que os outros, nesse segmento. Nós temos aqui muitos compradores que não são locais. Eles vêm de todo o Brasil, principalmente da região Norte e Nordeste”.

Para receber esse público, o espaço conta com um hotel interno com capacidade para hospedar 234 hóspedes, além de dispor de estrutura de restaurantes e supermercado.

“Nós recebemos grupos aqui que são formados por guias — então, vêm vários ônibus. Tem pessoas que vêm por conta própria, de avião, de todo tipo de transporte. Elas vêm principalmente durante essa semana, a partir de agora, neste mês, para poder abastecer suas lojas em primeira mão com os lançamentos que as marcas estão fazendo. Realmente, isso impacta bastante o segmento da moda”, exaltou Lopes.

“Acaba não sendo só uma feira — a gente acaba realmente gerando um motor para impulsionar cada vez mais o segmento no Ceará”, complementa Matheus Lopes, que também explica ser a partir de abril que as vendas no segmento ganham mais impulso, após um período de vendas relativamente mais baixas que caracteriza os três primeiros meses do ano, com os compromissos de janeiro e a ausência de grandes datas comemorativas.

Já Valéria Oliveira, que é gerente da Thays & Thamires, uma das marcas presentes no espaço, destaca a importância das vendas realizadas em lojas físicas em relação às vendas online, especialmente no período do Festival de Moda de Fortaleza.

“O nosso fluxo presencial é bem grande. A gente passa bastante tempo no balcão. Quando tem o evento, nosso movimento aumenta. O pessoal passa e dá uma conferida nas nossas peças”, comemora Valéria.

Por sua vez, a idealizadora do Maraponga Mart Moda, Mana Holanda, cita a importância do espaço e do evento para geração de empregos e incentivo ao empreendedorismo.

“Aqui trabalhando, temos mais de 2 mil vendedores, que também ajudam outras pessoas. Então, são empregos diretos e indiretos sendo gerados”, conclui.



