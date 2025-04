Ceará Credi destina mais de R$ 102 milhões para financiar 31 mil microempreendedores em 2025

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil 5 contas específicas controlam o fluxo do programa

O Governo do Ceará projeta investir mais de R$ 102 milhões no Programa Ceará Credi em 2025, com a meta de atender 31.200 microempreendedores em todos os municípios do Estado.



O plano, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 23 de abril, detalha como os recursos do Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará (FIMPC) serão distribuídos ao longo do ano, com foco em crédito produtivo orientado, capacitações e parcerias com entidades públicas e privadas.

Metas e investimentos



Valor total disponível: R$ 102.098.869,23



R$ 102.098.869,23 Meta de empreendedores atendidos : 31.200



: 31.200 Valor médio por operação: R$ 2.600,00



R$ 2.600,00 Fontes de recursos:

R$ 58,7 milhões do saldo de contas do FIMPC e da Adece (31/12/2024)

R$ 28 milhões previstos de reembolsos de crédito

R$ 15,39 milhões aportados pelo Tesouro Estadual (custeio)



Conforme informações publicadas no DOE, a maior parte dos recursos será investida diretamente na concessão de empréstimos. Ao todo, R$ 82,7 milhões estão destinados à carteira de crédito. Outros R$ 4 milhões servirão para pagamento de bônus de adimplência a clientes que quitarem suas parcelas em dia.



Execução financeira



Em 2024, o programa financiou 26.255 empreendedores de uma meta de 29.500 (89%). Foram executados R$ 76,6 milhões, correspondendo a 90,48% do valor repassado no ano. Aproximadamente R$ 8 milhões deixaram de ser executados.



Carteira de crédito em 2024: R$ 57,4 milhões executados



R$ 57,4 milhões executados Bônus de adimplência em 2024: R$ 3,93 milhões pagos



R$ 3,93 milhões pagos Custeio operacional : 98,64% executado



: 98,64% executado Remuneração Adece: 100% executado



A projeção de inadimplência para 2025 é de R$ 6,5 milhões, considerando atrasos superiores a 270 dias, conforme regulamentação do conselho diretor do FIMPC.



Parcerias e contratos em execução



O programa será executado em parceria com:



Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT)



Caixa Econômica Federal



Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/SPC)



UECE



Claro



WPE Serviços de Desenvolvimento de Sistemas



Serviços de inteligência e compliance



Também está previsto um contrato de R$ 1,55 milhão com a Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece), responsável pela operação do programa. Estão incluídas capacitações para agentes de crédito e desenvolvimento, por meio de convênio com a Universidade do Estado do Ceará (Uece).



Distribuição mensal e cronograma

A meta será dividida ao longo do ano, com uma média de 2.600 financiamentos mensais de janeiro a setembro. Em outubro e novembro, a previsão é de 2.500 cada mês e, em dezembro, 2.800, devido à sazonalidade de fim de ano.



Transparência e controle



Cinco contas operacionais são utilizadas pela Adece para gerenciar os recursos, incluindo:



Conta principal do termo de cooperação



Conta da carteira de crédito



Conta de bônus



Conta de custeio



Conta de reembolso



A gestão é feita com base no Termo de Cooperação Nº 01/2023 entre a Secretaria do Trabalho (SET) e a Adece, com acompanhamento do sistema MPO Digital e do Sistema E-Parcerias.

O POVO entrou em contato com a assessoria da Adece para esclarecer pontos como a destinação dos recursos não executados em 2024, os critérios de seleção de parceiros e a avaliação dos impactos do programa. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

Quem é Frederico Siqueira, o novo ministro das Comunicações nomeado por Lula



Mais notícias de Economia