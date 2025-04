Franquia de escola da Arco em Fortaleza terá Vera Passos, Duetos e Nutrir; veja

Foto: Reprodução/Projeto Arkitetural PROJETO conta com o suporte da Arco Educação, que estima um investimento de R$ 40 milhões na expansão pelos próximos anos

A rede de franquias de escolas bilíngue e de formação integral da cearense Arco Educação, a Ways Bilingual School, terá a sua primeira unidade em Fortaleza e já fechou contratos com três marcas, sendo duas para compor a grade curricular da escola.

Serão a Duetos (escola de música) e a Vera Passos (escola de dança), além da Nutrir, empresa contratada para a gestão alimentar dos alunos. Esta última atua como parceira, sendo fornecedora.

Em entrevista exclusiva ao O POVO, Manoela Abreu e Marcela Abreu, proprietárias da franquia na Capital, detalham que a previsão é de que as obras comecem em maio e o empreendimento seja inaugurado até 2026, no bairro Meireles.

O projeto conta com o suporte da Arco Educação, companhia cearense focada em soluções educacionais, que estima um investimento de R$ 40 milhões na expansão da Ways nos próximos anos. O investimento isolado na Cidade não foi revelado pelas franqueadas.

Instalada inicialmente em São Paulo, o objetivo da rede de franquias é focar no bilinguismo, na formação integral e na alta performance acadêmica. A princípio, funcionarão as turmas da educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental. Porém, a ideia é de que em 2029 tenha a abertura para o ensino médio.

Além disso, terá mais de 3 mil metros quadrados (m²) de estrutura e capacidade total para 1.000 alunos quando estiver em plena operação. Anteriormente, no terreno, estava instalada a Universidade Sem Fronteiras.

Infraestrutura e valores

As mensalidades serão a partir de R$ 4.500, mas o chamado projeto after school (pós-aulas), que envolve as marcas de ensino de dança e de música, além da gestão alimentar, não estão incluídas neste valor. Segundo as franqueadas, os preços das atividades extras ainda estão em estudo.

O projeto pedagógico da franquia se baseia na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com metodologias ativas e aulas em tempo integral das 8h às 16h.

O bilinguismo é um dos pilares da proposta: na educação infantil, o currículo é dividido igualmente entre português e inglês. A partir do Ensino Fundamental, 70% do conteúdo é ministrado em português e 30% em inglês.

Em relação à infraestrutura, o projeto contempla laboratórios de ciência, parquinhos adaptados para cada faixa etária, biblioteca, quadras e salas com mobiliário adequado à proposta pedagógica.

Para Marcela Abreu, a escola tem como público-alvo “famílias que buscam uma formação global para os filhos, com alto desempenho acadêmico e preparação para ingresso em universidades brasileiras e estrangeiras.”

“A gente quer formar crianças e adolescentes que encontrem seu propósito, desenvolvam seu projeto de vida e estejam prontos para resolver problemas de forma significativa.”

Fora as disciplinas tradicionais, também serão incorporadas outras com abordagens sobre competências socioemocionais, educação financeira e .

Tecnologias

Sobre tecnologias e inovações, Manoela Abreu informa que todas as salas contarão com projetor e computador e toda a comunicação com as famílias será realizada via aplicativos de comunicação, como o ClassApp. Esta é uma agenda para colocar a rotina da criança e o responsável acompanhar de perto.

“Digo que, para dar uma aula inovadora, não precisa necessariamente de um recurso tecnológico digital. Você pode fazer uma aula incrível com papel e lápis […] Se for necessário, a gente insere o uso da tecnologia, sempre adequando à faixa etária de cada criança e respeitando também as recomendações em relação ao uso de telas.”

A primeira unidade da Ways foi inaugurada em São Paulo e iniciou suas atividades em 2025. A expansão da rede prevê a abertura de novas escolas em cidades estratégicas do Brasil nos próximos anos.

Nesse sentido, as sócias avaliam o papel da Arco Educação no processo, visto que há equipes de diversos setores: editorial, financeiro, desenvolvimento, entre outros.

“Recebemos suporte da Arco em material, implantação, treinamento, seleção dos nossos profissionais, assessoria pedagógica e parcerias com institutos que garantem qualidade e formação contínua de todos os profissionais que estiverem conosco”, finaliza Marcela Abreu.

