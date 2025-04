Concurso Público Unificado terá 3.352 vagas em 35 órgãos federais

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil MINISTRA Esther Dweck destacou como positiva a primeira edição do concurso unificado

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, apresentou nesta segunda-feira (28/4), em entrevista coletiva, os detalhes da 2ª edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Ao todo, serão ofertadas 3.352 vagas, distribuídas em 35 órgãos federais.

A expectativa é de que o edital seja publicado no início de julho, com abertura das inscrições no mesmo mês. A divulgação do resultado final está previsto para fevereiro de 2026.

Das vagas, 2.180 são para convocação imediata, sendo 1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário (nível médio). As demais (1.172) serão para formação de cadastro reserva em cargos que exigem formação de nível superior.

“O CPNU é uma política pública de sucesso, inovadora, que reforça a certeza do nosso governo de que a garantia de bons serviços públicos à população está ancorada nas pessoas que fazem o nosso Estado funcionar no SUS, nas escolas, na segurança pública, no licenciamento e na proteção ambiental, na assistência social, enfim, em todas as áreas”, destacou Dweck.



Como será o CPNU 2



A segunda edição ofertará:



2.844 vagas para cargos de nível superior



508 vagas para cargos de nível intermediário (nível médio)



Do total de vagas, 2.180 serão para provimento imediato e 1.172 destinadas ao cadastro reserva.



As vagas serão organizadas em nove blocos temáticos, permitindo que o candidato escolha diferentes cargos dentro de um mesmo bloco, indicando a ordem de preferência. As provas serão aplicadas em 228 cidades do país, promovendo a democratização do acesso ao serviço público.



Novidades desta edição



Entre as principais mudanças estão:



Provas em duas etapas:



Primeira fase (5 de outubro de 2025): Provas objetivas para todos os candidatos.



Provas objetivas para todos os candidatos. Segunda fase (7 de dezembro de 2025): Prova discursiva para candidatos classificados na primeira etapa, até nove vezes o número de vagas disponíveis.



Prova discursiva para candidatos classificados na primeira etapa, até nove vezes o número de vagas disponíveis. Código de barras em todas as páginas da prova para aumentar a segurança e garantir a autenticidade dos documentos.



Principais cargos e novas carreiras



O CPNU 2 também servirá para selecionar servidores para duas novas carreiras transversais:



Analista Técnico de Justiça e Defesa: 250 vagas.



Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico: 250 vagas.



Além disso, serão abertas 1.000 vagas para o cargo de Analista Técnico Administrativo (ATA), além de postos específicos em ministérios e autarquias.



Agências reguladoras e diversidade regional



Nove agências reguladoras serão contempladas, como a Agência Nacional de Mineração (ANM), com 400 vagas no total.



A distribuição regional também é destaque:



Rio de Janeiro: 315 vagas (INTO, INC, INCA, Biblioteca Nacional, entre outros)



(INTO, INC, INCA, Biblioteca Nacional, entre outros) São Paulo: 65 vagas (Fundacentro)



(Fundacentro) Pará: 66 vagas (Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional de Primatas)



(Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional de Primatas) Pernambuco: 20 vagas (Fundação Joaquim Nabuco)



A maioria das vagas está concentrada em órgãos sediados em Brasília.



Vagas no Ceará



O Ceará também terá provas e vagas no CPNU 2. Fortaleza será um dos polos de aplicação, com oportunidades distribuídas entre diversos órgãos federais:



IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)



INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)



Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas)



Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)



Agência Nacional de Mineração (ANM)

A previsão inicial é de mais de 100 vagas para o estado, com detalhamento completo previsto no edital oficial.

Relação dos 35 órgãos participantes



Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) – 21 vagas

Fundação Biblioteca Nacional (FBN) – 14 vagas

Fundação Cultural Palmares (FCP) – 10 vagas

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) – 20 vagas

Fundação Nacional das Artes (Funarte) – 28 vagas

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) – 28 vagas

Ministério da Fazenda (MF) – 30 vagas

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) – 10 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) – 1.596 vagas

Instituto Nacional de Câncer (INCA) – 80 vagas

Instituto Nacional de Cardiologia (INC) – 76 vagas

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) – 92 vagas Instituto Evandro Chagas (IEC) – 38 vagas

Centro Nacional de Primatas (CENP) – 28 vagas

Agência Nacional do Cinema (ANCINE) – 20 vagas

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) – 66 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) – 50 vagas

Agência Nacional de Mineração (ANM) – 80 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – 20 vagas Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) – 30 vagas Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – 14 vagas

Imprensa Nacional (IN) – 14 vagas

Ministério das Cidades (MCID) – 15 vagas

Comando da Aeronáutica (C.AER) – 90 vagas

Comando do Exército (C.EX) – 131 vagas

Comando da Marinha (CM) – 140 vagas

Hospital das Forças Armadas (HFA) – 130 vagas

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) – 64 vagas

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) – 60 vagas

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) – 33 vagas

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) – 65 vagas

Ministério do Turismo (MTur) – 8 vagas

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) – vagas previstas (número ainda não divulgado)

Cronograma previsto



Publicação do edital e início das inscrições: Julho de 2025

Prova objetiva (primeira fase): 5 de outubro de 2025



Prova discursiva/prática (segunda fase): 7 de dezembro de 2025



Divulgação dos resultados finais: Fevereiro de 2026

