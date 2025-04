Indústrias ampliam produção calçadista e contratam mais de mil pessoas no Ceará

Foto: Arquivo Aniger/Reprodução Aniger tem operação em Quixeramobim desde 1997

A Aniger Calçados está em processo final das contratações para ampliação da operação em duas fábricas em Quixeramobim (Sertão Central). Segundo a Prefeitura, mil vagas de emprego foram abertas para a atividade na sede e no distrito de São Miguel.

Em meio ao avanço do setor calçadista na região, a Zahonero, fabricante de palmilhas e outros produtos de borracha, confirmou a ampliação de suas atividades no município, o que deve gerar mais de 80 empregos diretos.

A empresa atua em mais de 30 países e atende a grandes marcas, como Nike e Adidas. Ela aguarda a chegada dos novos maquinários para crescer a produção e atender, entre outras parcerias, a própria Aniger.

Afrânio Feitosa, secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Quixeramobim, explica que São Miguel empregava 200 pessoas. Com o aumento, o número vai subir para 700.

Na sede do município, a operação terá a contratação de outras 500 pessoas.

As admissões fazem parte do plano de crescimento da empresa no Estado. Há plantas industriais nos municípios de Tauá, Solonópole e Senador Pompeu, além do projeto de inauguração de novas unidades em duas outras cidades cearenses, conforme foi divulgado pelo titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), Domingos Filho.

Em março, uma comitiva liderada pelo secretário estadual viajou ao Rio Grande do Sul para visitar a sede da Aniger/Melbros e confirmou o interesse junto ao proprietário da empresa, José Luiz.

Somente em Quixeramobim são quase 8 mil empregos. Com a expansão, a Aniger se consolida como a segunda empresa calçadista que mais gera vagas de trabalho no Estado, atrás da Grendene. Afrânio comenta que os trabalhos com a nova infraestrutura expandida na unidade de São Miguel estão previstos para maio.

Agora, a gestão municipal realiza encontros em comunidades locais para encaminhar candidatos às vagas abertas pela Aniger, grande parte com exigência de Ensino Médio.

Foto: Vitória Silva/SDE Fábrica da Aniger em Quixeramobim passa por expansão da produção

Segundo o secretário, esses encontros nas comunidades são necessários, pois, por falta de informação, algumas pessoas não querem se comprometer com vagas de carteira assinada por receio de perder algum benefício social. O momento, portanto, serve para explicação das regras dos programas e solução de dúvidas das famílias.

“A empresa busca expandir seu negócio por conta do aumento da demanda. Demonstra que o nosso setor calçadista está crescendo, já que a Aniger, que é uma empresa importante, e anuncia essa expansão de mil pessoas só no nosso município.”

A Aniger está instalada em Quixeramobim desde 1996, fabricando calçados, atualmente, das marcas Nike, Asics, Puma, Havaianas e Adidas, além de sua grife própria Petite Jolie.

Afrânio continua, dizendo que a ampliação em São Miguel contou com doação de terreno da prefeitura. “Isso impulsiona muito Quixeramobim, gera mais emprego e renda para a população, além do compromisso da gestão do prefeito Cirilo Pimenta de descentralizar a economia (da sede da cidade)”, afirma.

