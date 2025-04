Nordeste terá fundo de investimento para o agronegócio com aporte de R$ 125 milhões

Foto: Tibico Brasil/Banco do Nordeste Fiagro Nordeste foi lançado numa parceria entre BNB e BTG Pactual

O primeiro fundo de investimento voltado ao agronegócio no Nordeste, o Fiagro Nordeste, foi lançado a partir de parceria entre o Banco do Nordeste (BNB) e o BTG Pactual Asset Management. O aporte inicial é de R$ 125 milhões.

O projeto chega ao mercado com a meta mínima de captação de R$ 500 milhões. Inicialmente, o BNB aportou R$ 100 milhões no Fiagro, enquanto o BTG Pactual aportou R$ 25 milhões.

Na parceria, o BTG ficará responsável pela gestão e estruturação do fundo, assim como atuará na captação de novos investidores.

O Fiagro Nordeste propõe oferecer uma nova alternativa para produtores rurais acessarem recursos financeiros para projetos de expansão da capacidade produtiva, investimentos em logística, construção de unidades agroindustriais e modernização tecnológica.

Dentro desse contexto, o fundo de investimentos permitirão com que empreendedores do agronegócio localizados nos estados do Nordeste, além de parte de Minas Gerais e Espírito Santo, poderão solicitar recursos entre R$ 5 milhões e R$ 100 milhões.

O porte do empréstimo vai depender do tamanho do projeto e a análise de crédito. As operações contarão com condições diferenciadas, incluindo prazos ágeis de desembolso (até 45 dias), garantias flexíveis e isenção de IOF.

O diretor de Negócios do Banco do Nordeste, Luiz Abel Amorim de Andrade, destaca que a parceria entre BNB e BTG Pactual amplia as possibilidades de financiamento para o setor agropecuário.

Segundo Luiz Abel, a medida vai gerar crescimento econômico na Região e "fortalecer o acesso ao mercado de capitais para os produtores e empresas do setor."

Os interessados podem procurar as agências do Banco do Nordeste ou buscar mais informações na página do BNB na Internet.

Conforme o diretor Financeiro e de Crédito do BNB, Wagner Antônio de Alencar Rocha, a expectativa é de que o recurso inicialmente disponível no fundo, seja multiplicado com a oferta ao mercado.

"A expectativa é a de que para cada R$ 1 que o BNB aportar no fundo, outros investidores aportem pelo menos R$ 4, o que multiplica o volume de recursos à disposição do agronegócio da Região", pontua.

