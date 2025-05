Mulheres que viajam sozinhas têm 15% de desconto em hotéis por todo o Brasil

Foto: FCO FONTENELE Mulheres que viajam sozinhas têm direito a 15% de desconto em hotéis que adeririam à campanha do Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), lançou um programa nacional que oferece 15% de desconto para mulheres que viajam sozinhas.

A campanha, válida até março de 2026, visa incentivar o turismo solo feminino, promovendo maior autonomia, conforto e segurança para as viajantes.



No Ceará, pelo menos 19 hotéis aderiram à campanha, conforme lista divulgada no site do Ministério do Turismo. (Confira lista completa mais abaixo)

Mulheres que viajam sozinhas: como conseguir desconto pelo programa

O benefício é aplicável a diárias na categoria “single” em hotéis participantes. Para usufruir do desconto, a mulher deve informar, no momento da reserva, que está viajando sozinha.

A condição é válida exclusivamente para reservas feitas diretamente nos canais dos hotéis e está sujeita à disponibilidade, inclusive durante feriados e grandes eventos.



A tarifa promocional aplicada nos hotéis da rede associada à ABIH que aderirem à campanha permanecerá válida mesmo durante grandes eventos ou feriados, estando, contudo, sujeita à disponibilidade de estadia.

Segundo Ivana Bezerra Rangel, presidente da ABIH, os estabelecimentos estão orientados a adotar uma postura mais atenta à segurança e ao conforto das clientes. “A gente procura, cada hotel, fazer sua parte em relação a um olhar mais cuidadoso”, afirmou.

Incentivo ao empreendedorismo

Além do incentivo às viajantes, o MTur anunciou uma medida de apoio ao empreendedorismo materno. Mulheres empreendedoras que se tornaram mães recentemente terão acesso a condições especiais de financiamento pelo Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur), com carência ampliada para novos contratos e suspensão temporária dos pagamentos em vigor.



Essas iniciativas fazem parte de um esforço mais amplo do governo federal para promover a inclusão e o empoderamento feminino no setor de turismo, reconhecendo o papel fundamental das mulheres na sociedade e na economia.

Confira AQUI a lista Agentes Financeiros participantes.

