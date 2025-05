Estoque de energia tem potencial de baratear conta

Foto: FCO FONTENELE Mesmo quem não tem painéis solares pode se beneficiar, carregando as baterias fora do horário de pico e usando a energia armazenada quando o preço é maior

Para estimular a busca por emprego no Ceará, o governo ampliou o programa VaiVem. A estimativa é atender cerca de 30 mil cearenses desempregados, sem vínculo necessário do Cadastro Único (CadÚnico) ou Bolsa Família. Veja mais abaixo como solicitar.

A ideia é que o impacto no mercado de trabalho do Estado venha também da facilidade de deslocamento de pessoas sem ocupação, com ganho de passagens de ônibus gratuitas entre cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O lançamento desta sexta-feira, 2 de maio, consiste na ampliação da segunda etapa do VaiVem, que havia sido iniciada em setembro do ano passado. O governador Elmano de Freitas (PT) ressaltou que o benefício dará direito a qualquer cidadão conseguir ir a uma entrevista.

"Ele vai ter direito a 40 bilhetes para poder procurar o seu emprego. E, assim, garantimos que essa pessoa faça a visita a uma empresa, possa fazer uma entrevista e, quem sabe, garantir a sua vaga de emprego."

Conforme um cruzamento apresentado pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), estão elegíveis aproximadamente 385 mil trabalhadores no Estado, incluindo informais e autônomos.

Outro ponto ressaltado por Elmano de Freitas foi o cenário atual da empregabilidade no Estado, com garantias de investimento público e parceria entre com o setor privado.

"Foi o que fez o Ceará gerar mais de 110 mil empregos nesse período em que estamos no governo [...] Queremos aumentar ainda mais e, evidentemente, isso é fruto de muito investimento público e parceria com o setor privado, para a gente poder, dessa maneira, gerar mais oportunidades à população cearense."

Já o secretário do Trabalho, Vladyson Viana, explica que o benefício atende uma demanda direta dos trabalhadores, já que muitos desejavam fazer entrevistas, mas não tinham dinheiro para a passagem.

"Vamos resolver um problema significativo dos trabalhadores, seja o trabalhador que mora nos municípios da Região Metropolitana e se desloca para Fortaleza, como o inverso: o trabalhador que está em Fortaleza e pretende ir ao distrito industrial de Horizonte, de Maracanaú, ao Pecém."

Também explicou que o número de beneficiários dependerá da adesão dos trabalhadores a esse programa. Porém, haverá um monitoramento mensal, com cruzamento de dados do CadÚnico e do Vai e Vem.

"Para aquele trabalhador que teve a oportunidade, foi admitido, conseguiu um posto de trabalho, possa dar oportunidade para outro trabalhador que ainda não tem. Então, nós vamos estar, mensalmente, fazendo esse cruzamento, em um ciclo de 6 meses, que será o período do benefício concedido ao trabalhador."

Como participar?

Os interessados que se encaixam nesta nova fase, maiores de 18 anos sem emprego formal, devem ir até um posto do IDT para realizar o cadastro, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho e Proteção Social (CTPS), para receber o cartão.

De acordo com o presidente do órgão, Raimundo Ângelo, em quatro unidades será possível receber o passe na mesma hora, com prazo de 24 horas para a passagem ser liberada: Centro, Messejana, Bezerra de Menezes e Maracanaú. Nas sedes restantes, o cidadão receberá o cartão em até cinco dias úteis.



Cada beneficiário terá direito a 40 passagens mensais, não acumulativas, para uso em dias úteis, por até seis meses seguidos de desemprego com possibilidade de renovação. O benefício fica suspenso caso o cidadão consiga um emprego.

Economia com passagens e volta ao mercado

Fora do mercado há 10 anos, Clerice Oliveira, de 40 anos, mora em Maracanaú e avalia a medida como positiva e terá uma economia em torno de R$ 12 com as passagens diárias.

No início da carreira, chegou a atuar por quatro anos como auxiliar de serviços gerais. Mas, ao engravidar, ainda durante o período de experiência, a empresa decidiu não contratá-la definitivamente. “Naquela época, não consegui ser inserida. Me dediquei à casa, aos filhos. E fui ficando”, relembra.

Hoje, trabalha como autônoma, sem renda fixa, na área de serviços digitais, mas sente dificuldade de retornar ao mercado formal após anos afastada.

“Às vezes quero procurar trabalho em Fortaleza, mas não tenho como ir. Porque tem semana que entra um dinheirinho, tem semana que não entra nada. Por isso esse programa vai facilitar a minha vida. Ajuda demais, não só a mim, mas a outros pais e mães de família também.”

Na mesma linha, aos 43 anos, Rosimar, moradora de Caucaia, tem a esperança de reingressar no mercado de trabalho com o apoio do programa, após pedir demissão por se sentir desvalorizada e sobrecarregada em seu antigo emprego.

"Eu trabalhava como auxiliar de cozinha, mas era muito puxado. Não valorizavam o trabalho da gente e já estava afetando minha saúde mental. Antes de adoecer, preferi sair", conta Rosimar, que está desempregada há três meses.

Ao todo, gasta em torno de R$ 18 com passagens, quando deseja fazer entrevistas de emprego. "Para quem está desempregada, isso pesa [...] Só quero uma oportunidade para voltar a trabalhar com a carteira assinada e ter uma estabilidade melhor para minha casa.”

Governo e Prefeitura ofertarão serviços gratuitos

Além disso, o Governo do Ceará realizará dois dias de programação para celebrar os trabalhadores cearenses, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Nas próximas segunda, 5, e terça-feira, 6, a partir das 7h30, na Praça José de Alencar, diversos serviços gratuitos estarão disponíveis para a população.

Durante o período, estarão presentes diversos órgãos e instituições parceiras, como:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Cagece

Secretarias Municipal e Estadual de Saúde

Hemoce

IDT/Sine

Polícia Militar

INSS

Detran

Laboratório Central

Corpo de Bombeiros

Os cidadãos também terão acesso à orientação jurídica e social, tirando dúvidas e acessando informações importantes sobre seus direitos. Terão ainda atividades culturais e sociais que acontecerão na Praça durante os dois dias de programação.

Maio do Trabalhador

Data: 5 e 6 de maio (segunda e terça-feira)

Horário: 7h30 às 17h

Local: Praça José de Alencar - Centro de Fortaleza

