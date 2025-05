Fortaleza terá voo direto para Parnaíba em setembro

Foto: Samuel Setubal Novo voo entre Fortaleza e Parnaíba será operado pela Latam a partir de setembro, com até três frequências semanais na alta estação. Conexão fortalece a Rota das Emoções e impulsiona o turismo regional no Nordeste

A malha aérea do Ceará será ampliada com um novo voo direto entre Fortaleza e Parnaíba (PI), com início previsto para setembro. A operação, que será realizada pela Latam, terá duas frequências semanais inicialmente, com aumento para três durante a alta estação.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 5, pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, por meio das redes sociais.

A nova rota é estratégica para o fortalecimento do turismo regional e amplia a integração da Rota das Emoções — roteiro turístico que conecta destinos nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, promovendo o turismo sustentável na região.



“Seguimos dialogando com as empresas aéreas para ampliar cada vez mais o número de voos nacionais e internacionais em nossos aeroportos, fundamental para nosso turismo e para gerar emprego e renda aos cearenses”, destacou o governador.



Para o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, a nova conexão reforça o papel de Fortaleza como hub da Latam no Nordeste. “Cada novo voo representa mais oportunidades para atrair turistas, gerar empregos e fortalecer os destinos. Grande alegria ver o Nordeste avançando e nossa capital se consolidando como Hub da Latam”, afirmou.



A iniciativa é fruto do trabalho conjunto entre os governos do Ceará e do Piauí e integra uma série de ações para impulsionar o desenvolvimento regional por meio do turismo.

