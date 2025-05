Visitantes da Vila de Jeri não pagarão ingresso ou pedágio, decide Justiça

Foto: ALEXIS BOUCHER/ DIVULGAÇÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE JERICOACOARA EM 2024, o Parque Nacional de Jericoacoara recebeu mais de 1,5 milhão de visitantes

A Justiça Federal do Ceará decidiu em caráter liminar que está proibida a cobrança de ingresso ou qualquer outra forma de restrição tarifária que impeça o acesso à Vila de Jericoacoara. A medida está ligada ao início de cobrança de ingressos para acesso ao Parque Nacional (Parna) de Jericoacoara, suspensa desde dezembro de 2024.

O município reclamou à Justiça Federal que a cobrança de ingressos impactaria os visitantes da Vila de Jericoacoara, que fica "cercada" geograficamente pela área do Parque Nacional, mas possui gestão municipal, diferente do Parna, que é federal e teve gestão concedida à concessionária.

Na decisão, o juiz federal Sérgio de Norões Milfont Junior, da 18ª Vara Federal de Sobral, deferiu parcialmente ao pedido da Ação Civil Pública impetrada pelo município de Jijoca de Jericoacoara.

O magistrado entende que a cobrança deve afetar os interessados em visitar os atrativos do Parque Nacional, tais como a duna do pôr do sol, a pedra furada, a árvore da preguiça, as diversas lagoas etc. "O que não é razoável é que a concessão se baseie na cobrança de ingresso de quem pretende apenas chegar à Vila".

O equipamento foi concedido no ano passado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para a concessionária Urbia Cataratas Jericoacoara por 30 anos. Estava previsto cadastramento de moradores locais e visitantes da Vila, o que não foi finalizado ainda.

Outro pedido da Ação Civil Pública, sobre a realização de obras pela concessionária no parque, não foi deferido. O juiz federal entendeu que as intervenções não necessitam de qualquer licenciamento ou autorização do órgão municipal, sendo suficiente a autorização do ICMBio.

O pedido de liminar foi impetrado pelo município no fim de 2024 após indefinições sobre o cadastramento de moradores e trabalhadores da praia de Jericoacoara, pois, segundo o contrato de concessão, estes não poderiam ser cobrados, assim como os visitantes da Vila.

Conforme decisão liminar da Justiça Federal no Ceará, concessionária responsável pela gestão do Parque Nacional de Jericoacoara pode cobrar ingressos de quem for visitar atrações, como a pedra furada Crédito: FÁBIO LIMA

Todo o imbróglio ocorre porque o Parque Nacional, que cerca a Vila, tem jurisdição federal, sendo concedido para administração privada, com instituição de ingresso para adentrar ao local. Porém, a cidade em si é do município e os moradores e a Prefeitura não querem que haja pagamento para acesso ao espaço.

No último dia 27, O POVO noticiou que audiência pública foi realizada e que o Ministério Público Federal (MPF) se posicionou por manter a suspensão da cobrança de ingressos aos interessados em visitar apenas a Vila de Jericoacoara.

Vale frisar que o Parna é uma área muito maior da União, protegida, com dunas, lagoas e outros ecossistemas a serem explorados turisticamente pela iniciativa privada, enquanto a localidade municipal oferece hospedagem, restaurantes e lojas, com acesso restrito a veículos.

Inclusive, a Prefeitura de Jijoca exige a Taxa de Turismo Sustentável do Destino, no valor de R$ 41,50, por pessoa, para uma estada de até dez dias.

Na decisão liminar, o juiz federal entendeu que, por mais que o contrato de concessão permita a concessionária cobrar ingressos a turistas - ainda que esses afirmem querer visitar apenas a Vila -, ocorrem ofensas ao direito de ir e vir e Pacto Federativo, já que a Vila de Jericoacoara não é propriedade federal, e sim municipal.

"Tem-se, no caso, manifesta ofensa ao Pacto Federativo, uma vez que o ente federal, após instituir o Parque Nacional de Jericoacoara, "ilhando" o distrito municipal corresponde à Vila de Jericoacoara, aproveita-se da sua posição geográfica para impor cobrança de ingresso àquele que almeja, tão apenas, chegar à Vila.

Leia mais ICMBio autoriza início de obras de infraestrutura em Parque Nacional de Jericoacoara

Sobre o assunto ICMBio autoriza início de obras de infraestrutura em Parque Nacional de Jericoacoara

Ainda segundo o parecer, a cobrança de ingresso para o acesso a uma vila preexistente fere, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Também cita os direitos de gestão do território municipal e na livre circulação de pessoas dentro do território nacional.

"O cerceamento do acesso à Vila de Jericoacoara não guarda relação proporcional com os objetivos de proteção ambiental, tampouco atende ao interesse público primário dos moradores e da coletividade local, impactando diretamente a autonomia do Município, (...) uma vez que interfere de maneira desproporcional em área de interesse local e na capacidade de autoadministração municipal".

Segundo o juízo, a instituição de barreiras físicas e tarifárias à entrada de uma Vila habitada configura "possível desvio de finalidade", porque a finalidade legal da criação de um Parque Nacional é a preservação ambiental, de modo que ele não pode ser usado como instrumento de arrecadação que impacte diretamente os direitos de propriedade, locomoção e desenvolvimento econômico local.

Por meio de nota, o Instituto Chico Mendes (ICMBio/MMA) informou que irá buscar os meios legais para o cumprimento do contrato "de forma a garantir a ordenação da visitação e proteção do espaço natural que vem sendo degradado".

O POVO também entrou em contato com a Urbia Cataratas Jericoacoara, mas a empresa não deu retornou até o fechamento da edição.

Vila de Jericoacoara, localizada em Jijoca de Jericoacoara Crédito: Rogério Santos

Morador da Vila de Jericoacoara reclama da postura do ICMBio

O POVO falou com um membro do Conselho Empresarial da Vila de Jericoacoara e morador do local há quase 40 anos, que preferiu não ser identificado.

Ele é crítico da postura da Urbia e do contrato de concessão assinado com o ICMBio. Para o empresário, a União prometeu aos moradores da região que a empresa auxiliaria na conservação do parque e contribuiria para o aumento de interesse pela região, beneficiando o turismo.

Nas audiências públicas, lembra, foi garantido que o acesso à Vila continuaria livre e as garantias de sustentabilidade ambiental das intervenções seria garantido. Para ele, nenhum dos dois pontos foi cumprido, sendo necessária esta liminar para impedir a cobrança irrestrita de ingressos, o que prejudicaria o acesso à Vila.

Já sobre o segundo ponto, diz que uma instrução normativa do órgão passou a se sobrepor à legislação federal em relação à gestão ambiental dos parques nacionais, o que faz com que intervenções, como a construção de um estacionamento na área do Parna estejam em andamento.

"Nós, aqui na Vila, que é uma área urbana com alta densidade de construções, se formos construir qualquer coisa temos que passar por todo processo de licenciamento ambiental que pode levar anos."

Confira o trecho da decisão da Justiça Federal sobre o mérito da Ação Civil Pública:

"DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar que os réus se abstenham condicionar o livre acesso à Vila de Jericoacoara à cobrança de ingresso ou qualquer outra forma de restrição tarifária, devendo assegurar a passagem por dentro do Parque Nacional de Jericoacoara, às pessoas que se dirijam exclusivamente à referida localidade.

Fica facultada a cobrança de ingresso para a visitação aos atrativos do Parque Nacional, respeitada a previsão contratual de isenção para moradores, frequentadores e trabalhadores da Vila de Jericoacoara, bem como para moradores dos Municípios vizinhos (Camocim, Jijoca de Jericoacoara e Cruz), desde que devidamente cadastrados e identificados."

A jornada para chegar na praia de Jericoacoara - Expedição O POVO



Mais notícias de Economia

Cobrança de ingressos no Parque Nacional de Jericoacoara

Inicialmente, a previsão da Urbia era iniciar a cobrança pela entrada no Parque Nacional a partir de 20 de dezembro de 2024.

Conforme a concessionária divulgou em novembro de 2024 haveria descontos escalonados em casos de visitas por dias seguidos. O valor para visitantes nacionais seria de R$ 50 no primeiro, R$ 40 no segundo (20% de desconto) e R$ 30 por dia entre o terceiro e décimo dias (40% de desconto).

Para ficar entre 11 e 30 dias, havia a oferta de um pacote de longa permanência com preço fixo de R$ 400, o que faria a média do ingresso variar entre R$ 36 e R$ 13, a depender do prazo de estada.

No caso dos visitantes estrangeiros, o valor foi fixado em R$ 50 por dia, sem desconto.

Morador da Vila reclama de descumprimento de contrato

O POVO falou com um membro do Conselho Empresarial da Vila de Jericoacoara e morador do local há quase 40 anos, que preferiu não ser identificado.

Ele é crítico da postura da Urbia e do contrato de concessão assinado com o ICMBio. Para o empresário, a União prometeu aos moradores da região que a empresa auxiliaria na conservação do parque e contribuiria para o aumento de interesse pela região, beneficiando o turismo.

Nas audiências públicas, lembra, foi garantido que o acesso à Vila continuaria livre e as garantias de sustentabilidade ambiental das intervenções seria garantido. Para ele, nenhum dos dois pontos foi cumprido, sendo necessária esta liminar para impedir a cobrança irrestrita de ingressos, o que prejudicaria o acesso à Vila.

Já sobre o segundo ponto, diz que uma instrução normativa do órgão passou a se sobrepor à legislação federal em relação à gestão ambiental dos parques nacionais, o que faz com que intervenções, como a construção de um estacionamento na área do Parna estejam em andamento.

"Nós, aqui na Vila, que é uma área urbana com alta densidade de construções, se formos construir qualquer coisa temos que passar por todo processo de licenciamento ambiental que pode levar anos."