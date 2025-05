Indústria celebra nomes da siderurgia, engenharia, avicultura e setor calçadista

Foto: João Filho Tavares CERIMÔNIA capitaneada pela Fiec celebra o Dia da Indústria

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) homenagearam na noite de ontem empresários que se destacaram em 2025 e que são oriundos de quatro diferentes segmentos: siderurgia, engenharia civil, avicultura e do setor calçadista.

As homenagens ocorreram na esteira das comemorações do Dia da Indústria, a ser celebrado oficialmente no próximo dia 25. A Fiec concedeu a Medalha do Mérito Industrial de 2025 ao CEO da ArcelorMittal, Erick Torres, e aos diretores-presidentes da Diagonal Engenharia e da Regina Agro, João Fiúza, e Antônio Edmilson Lima Júnior, respectivamente. A condecoração foi criada em 1974.

Por sua vez, a CNI entregou a Medalha da Ordem do Mérito Industrial (criada em 1958) ao cofundador do Grupo Grendene e presidente do Conselho da Vulcabras, Pedro Grendene Bartelle.

As duas condecorações são atribuídas a empresários e executivos que contribuíram para o desenvolvimento das indústrias cearense e brasileira, tanto em suas trajetórias quanto como por realizações de destaque ocorridas no ano em que são homenageados.

Em seu discurso, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, chamou a atenção para a força do setor na economia. Em 2024, a indústria cearense cresceu 10,7%, desempenho bem superior ao da indústria nacional, que foi de 3,3%. São mais de 19 mil empreendimentos espalhados no Estado e 370 mil trabalhadores formais contratados, o que representa 30,8% do total de carteiras assinadas no Ceará.

“Nossas fábricas geram bem mais que emprego e renda, elas incentivam inovação, investem em pesquisa, contribuem para a redução das desigualdades regionais, promovem cidadania e fomentam o dinamismo econômico que move o Estado, o País e o mundo.”

Ele criticou, contudo, a situação macroeconômica do Brasil, com elevada taxa de juros que dificulta o acesso ao crédito e inibe investimentos. “Se isso não bastasse, ainda não conseguimos enxergar em horizonte próximo uma indicação clara de controle das contas públicas, falta política fiscal consistente e comprometida com a busca de equilíbrio”, afirmou Ricardo, citando ainda como um desafio a escassez de mão de obra e a guerra comercial tarifária internacional.

Ao receber a honraria, o CEO da ArcelorMittal, Erick Torres, visivelmente emocionado, enalteceu em sua fala o acolhimento recebido pelo povo cearense, a família, sua trajetória e o trabalho feito até aqui. “Eu sou fruto do amor e da educação e este Estado tem os dois.”

À frente da Diagonal, João Fiúza celebrou também a boa fase da indústria da construção. “O cenário da construção civil no Ceará sempre foi um pouco fora da curva porque hoje com essa oportunidade dos super edifícios, acima de 50 andares, gerou um diferencial grande em termos de mercado, inclusive, no Nordeste. Então é um mercado promissor, é óbvio que isso tem limite por conta da taxa de juros, que atrapalha muito, mas a expectativa são boas.”

Para Antônio Edmilson Lima Júnior, da Granja Regina, empresa com 65 anos no mercado, receber a homenagem é uma chancela que a Fiec dá a quem desenvolveu um bom trabalho ao longo do tempo. Também falou dos planos para o futuro. “Hoje nós temos uma atividade bem-sucedida no Ceará. Temos uma participação expressiva e queremos continuar crescendo organicamente conforme a expansão do mercado for permitindo"

Vencedor da Medalha da Ordem do Mérito Industrial, Pedro Grendene Bartelle ressaltou que hoje o grupo é um dos principais empregadores do Estado, com mais de 30 mil colaboradores no Ceará. “São pessoas que junto conosco ajudou a construir empresas boas, sólidas, respeitadas pela comunidade e pelos consumidores e que tem crescido ao longo dos anos e nos orgulha muito.”

Vale lembrar que a indústria se destacou no 1º trimestre desse ano como o segundo maior gerador de empregos do Ceará, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), com 2.574 novos postos de trabalho criados, pouco abaixo do setor de serviços, que ficou com 2.660.

Além disso, o resultado foi quase cinco vezes superior ao registrado em período equivalente do ano passado, quando a atividade industrial havia gerado apenas 583 postos de trabalho, pouco abaixo do setor da construção, com 968, e muito abaixo do setor de serviços, que havia gerado 12.204.



