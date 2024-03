Em má fase, Fortaleza visita Maranhão por classificação para mata-mata do Nordestão

Foto: AURÉLIO ALVES Camisa 10 do Leão, Calebe será titular

Vivendo um momento difícil na temporada com baixas atuações e recentes resultados negativos, o Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 27, almejando uma remontada, e justo em um jogo decisivo.

A equipe comandada por Vojvoda vai em busca da classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste, em partida válida pela última rodada da fase de grupos do certame, diante do Maranhão. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 27, às 21h30min, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão.

Para o embate, o Tricolor do Pici chega com uma confiança abalada após duas derrotas no Nordestão e sob desconfiança da torcida.

As baixas atuações foram um ponto destacado pelo técnico Vojvoda após o revés diante do Vitória. Em fala forte, o treinador argentino classificou a atuação da equipe como "sem sangue", embora tenha puxado os deméritos para si próprio.

"Nós estamos acostumados a outro Fortaleza, não transmitimos ao torcedor essa vontade de querer vencer o jogo. Poucos jogadores transmitiram isso, e o principal responsável é o treinador. Estou chateado com o rendimento do time, porque sei que essa não é a realidade dos treinos. Eu vejo o time treinar de um jeito muito bom, mas na partida de hoje (no último domingo, no Castelão) não demonstrou essa personalidade para jogar", reclamou.

A ideia de Vojvoda é que a personalidade seja recuperada na sequência de jogos decisivos, sendo o embate desta quarta-feira, 27, um dos principais não só pelo peso de continuidade no torneio regional, mas também porque o embate também é o último antes da sequência de finais do Estadual.

Para este jogo, a equipe possui algumas baixas confirmadas. Destaque do time no início da temporada, Kervin é desfalque após atuar pela seleção venezuelana em amistoso diante da Guatemala. Além dele, também ficam fora Tinga, lesionado, e Bruno Pacheco, poupado.

O clube conta ainda com as ausências de Pedro Augusto e Luquinhas, ambos entregues ao Departamento Médico do clube.

Fora as ausências, Vojvoda deve ir para a partida com o que tem de melhor no elenco.

Após duas derrotas consecutivas diante do Vitória e Ceará, o jogo tem forte peso porque apenas uma vitória garante o Fortaleza na próxima fase sem combinação de resultados. Em caso de empate ou derrota, o Tricolor pode perder vaga para Altos-PI, Náutico-PE, Juazeirense-BA e Treze-PB no Grupo B.

Ficha técnica

Maranhão

4-3-3: Jean; Franklin, Pedro Gustavo, Maicon, André Radija; Cavi, Vander, Adeilson; Vinicius Barata, Rafael (Felipe Cruz) e Ronald Camarão. Téc: Zé Augusto.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Kuscevic, Titi, Escobar; Zé Welison, Kauan, Calebe; Yago Pikachu, Lucero e

Moisés. Téc: Vojvoda.

Local: estádio Castelão, em São Luís/MA

Data: 27/03/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Transmissão: SBT, Nosso Futebol, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO