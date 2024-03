Em jogo dramático, Pulga decide e Ceará garante vaga nas quartas de final do Nordestão

Foto: Aurélio Alves/O POVO Erick Pulga marcou o gol da vitória do Ceará sobre a Itabaiana e foi o herói da classificação às quartas da Copa do Nordeste

Em duelo de fortes emoções, o Ceará saiu atrás no placar, mas buscou a virada no fim do jogo e venceu o Itabaiana por 2 a 1 na Arena Castelão. O triunfo garantiu a classificação alvinegra às quartas de final da Copa do Nordeste, cujo adversário será o Sport, em jogo único, realizado sob mando de campo do time pernambucano. Será uma reedição da final de 2023.

Dividindo o pensamento com o Clássico-Rei do final de semana, válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, o treinador Vagner Mancini optou por escalar uma equipe praticamente reserva, mas com peças importantes do elenco, como Bruninho, Recalde, Castro e Saulo Mineiro. O Itabaiana, já eliminado e detentor da pior campanha geral do Nordestão, também entrou em campo com um time alternativo.



As condições e o contexto em si do jogo apontavam, antes de a bola rolar, que o Vovô não deveria ter grandes problemas para confirmar a classificação à fase mata-mata. Torcida a favor no Castelão, contra o pior time do torneio e dependendo apenas de uma vitória simples. Apesar do contexto, não foi o que aconteceu. Sem a mesma energia dos últimos jogos, o Alvinegro viu o time sergipano surpreender.



Aos 17 minutos, em uma total desatenção de Rafael Ramos, o Itabaiana cobrou falta com rapidez para Marcelinho, que livre de qualquer marcação, avançou pela esquerda e cruzou na medida para Neném cabecear. Um gol que acendeu o alerta do Ceará, afinal, naquele cenário, aliado com os resultados do momento, o Vovô estava ficando fora do G4 do Grupo A.



Um ponto importante foi a reação da torcida: mesmo com o tento sofrido, apoiou. A postura da arquibancada parece ter surtido efeito nos jogadores. Com uma postura mais incisiva diante do revés, o Alvinegro empurrou o Itabaiana contra sua própria meta e pressionou em busca do empate. Foram 15 finalizações na primeira etapa, oito na direção correta do gol — a maioria esbarrou na boa atuação do goleiro Jefferson.



De tanto tentar, o Vovô foi recompensado. Aos 42 minutos, após bola alçada na área e cabeçada de Recalde, a bola sobrou para Facundo Castro, que não desperdiçou. Primeiro gol do uruguaio com a camisa alvinegra. Um tento que aliviou a pressão para o segundo tempo. O empate, entretanto, não garantia nada. Era preciso vencer.



No início da etapa final, o Botafogo-PB abriu o placar contra o Bahia e tirou, novamente, o Ceará do G4. Naquele meio-tempo, no Castelão, o drama se instaurava. O goleiro Jefferson, protagonista de diversos milagres, virou algoz. Para aumentar a tensão no estádio, Pulga desempatou de cabeça, mas o bandeirinha assinalou impedimento no lance. O atacante, entretanto, torcedor declarado e maior destaque do Ceará no ano, não desistiu.



No fim do jogo, aos 38, Pulga aproveitou sobra de bola na intermediária, chutou cruzado e desempatou, para alívio dos alvinegros e do treinador Mancini. O tento decisivo confirmou a classificação do Vovô no Nordestão e manteve vivo o sonho do atual campeão do torneio de conquistar o tetra. Com o apito final, o atacante, herói da partida, se ajoelhou e chorou.



Ceará 2 x 1 Itabaiana: ficha técnica



Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Raí Ramos), Jonathan (Matheus Felipe), David Ricardo e Paulo Victor; Jean Irmer, Recalde e Bruninho; Janderson, Saulo Mineiro e Facundo Castro (Erick Pulga). Téc: Vagner Mancini



Itabaiana

4-3-3: Jefferson; Douglas, Thiago Papel, Neném e Kauan; Duda, Pedro Henrique e Matheus Prado; e Wendel; Marcelinho, Thiago Souza e Jupi. Téc: Aílton Silva



Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: quarta-feira, 27

Horário: 21h30min (de Brasília)

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima/PE

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior/PE e Bruno César Chaves Vieira/PE

Gols: Marcelinho (17’ 1t), Facundo Castro (42’ 1t) e Erick Pulga (38’ 2t)

Cartões amarelos: Rafael Ramos, Jean Irmer, Paulo Victor e Matheus Felipe (Ceará)/ Douglas Dias, Duda, Kauan e Tiago Souza

Público total: 16200

Renda bruta: R$ 138.007,00