Fortaleza BC bate União Corinthians e conquista terceira vitória seguida no NBB

Foto: Vinicius Molz Schubert / Basquete U. Corinthians Time cearense vive bom momento na temporada

O Fortaleza Basquete Cearense bateu o União Corinthians na noite desta quarta-feira, 27, por 93 a 85, no Ginásio Poliesportivo Arnão, no Rio Grande do Sul. O resultado, conquistado a partir do segundo quarto de jogo, dá ao Carcalaion a terceira vitória seguida no NBB após triunfos diante de Minas e do Caxias do Sul.

A boa sequência também coloca a equipe comandada por Flávio Espiga na nona colocação na tabela, com 54,8% de aproveitamento construído em 17 vitórias e 14 derrotas após 31 partidas.

A vitória no Rio Grande do Sul foi conquistada após um primeiro quarto equilibrado entre os protagonistas. Em cima dos erros da equipe cearense, o grupo gaúcho somou uma vantagem inicial com quatro pontos de diferença, mas esses pontos a mais ruíram nos primeiros minutos do segundo quarto.

Começando atrás no placar, o Carcalaion assumiu uma postura mais impositiva mesmo jogando fora de casa e não só desconstruiu a vantagem do União Corinthians, como também se colocou à frente no placar graças as boas cestas e uma porcentagem menor de erros de McClanahan, Nunes, Ewing e Cassiano.

A vitória parcial seguiu sendo edificada na segunda etapa. Com Orresta, o grupo ganhou confiança no embate, enquanto a porcentagem de erros do União Corinthians aumentou, dando ao Fortaleza BC uma vantagem de 18 pontos.

No último tempo do jogo, o grupo gaúcho correu atrás do prejuízo. Os índices de acerto de Pedro Nunes e Kendall melhoraram os números do time da casa, mas o Carcalaion soube administrar a partida até sair de quadra com o triunfo.

O Fortaleza BC volta as quadras na próxima terça-feira, 2, quando recebe o Flamengo no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, no que pode ser um dos maiores desafios da temporada. Isso porque a equipe carioca é líder da competição com 83,9% de aproveitamento, 26 vitórias e apenas cinco reveses na competição.