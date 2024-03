Fortaleza perde de virada para o Maranhão após abrir 2 a 0, mas se classifica no Nordestão

Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC Moisés marcou um dos gols do Fortaleza na partida

O Fortaleza perdeu para o Maranhão por 3 a 2, ontem, no Castelão, em São Luis-MA, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. Moisés e Lucero abriram o marcador para o Leão do Pici, enquanto Felipe Cruz, Vinícius Barata e Clessione viraram para o Quadricolor.

Mesmo com o revés, o Tricolor avançou para às quartas de final na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos. No mata-mata, o time de Juan Pablo Vojvoda enfrentará o Altos–PI, na Arena Castelão. O confronto está previsto para os dias 10 e 11 de abril.

MARANHÃO 3 X 2 FORTALEZA | O JOGO

Para avançar à próxima fase sem depender de outros resultados, o time cearense precisava vencer. E, diante do Maranhão, mesmo atuando como visitante, dominou o adversário no primeiro tempo, sendo soberano no meio-campo e efetivo no ataque.

O domínio do Tricolor do Pici iniciou aos 5 minutos, com Moisés recebendo de Pochettino e finalizando para fora na saída do goleiro. A dupla, inclusive, foi o destaque do primeiro tempo. Participativo, o meio-campista, que estava atuando à frente dos volantes, era a ligação entre defesa e ataque, sendo responsável pela construção do Fortaleza.

Moisés, por sua vez, era válvula de escape. Velocista e bom no confronto individual, recebia as bolas na esquerda e partia para o embate contra a marcação adversária. Aos 18 minutos, o camisa 21 abriu o marcador para o Leão, após tabelar com Sasha e finalizar no canto de Jean.

A abertura do marcador, porém, não diminuiu o ritmo ofensivo do Fortaleza em campo. A equipe de Vojvoda seguiu pressionando o Maranhão e buscando ampliar o placar. Pochettino, além de ser responsável pelo funcionamento do meio-campo, também se aventurou nos arremates de média-longa distância, mas não conseguiu ter êxito.

Devido à agressividade imposta pelo Leão, o Maranhão encontrava dificuldade para trocar passes e envolver o Fortaleza. O melhor momento do time maranhense aconteceu entre os 36 e 39 minutos, em duas oportunidades: na primeira, Adeílson arrematou à direita de João Ricardo, enquanto, na segunda, Vinícius Barata fintou a marcação, acionou Vander na área, mas o volante isolou.

Antes do primeiro tempo finalizar, Lucero aumentou a vantagem do Fortaleza, após receber de Marinho, cortar para o meio e finalizar no ângulo do arqueiro do Maranhão.

Para o segundo tempo, o Maranhão mudou a postura. Em desvantagem, passou a incomodar o Fortaleza, sendo mais presente no setor ofensivo. Aos 5 minutos, Felipe Cruz recebeu de Adeílson, saiu cara a cara com João Ricardo, mas parou no goleiro.

No lance seguinte, aos 6, após Vinicius Barata cobrar escanteio, Felipe Cruz aproveitou o bate e rebate e diminuiu para o Maranhão.

O gol recolocou o Maranhão na partida, que continuou pressionando o Fortaleza. Aos 18 minutos, após Barata fintar a marcação e cruzar na área, Ronald Camarão finalizou, mas parou em João Ricardo.

A pressão do time de Zé Augusto deu resultado: aos 21 minutos, Kauan Rodrigues cometeu pênalti em Felipe Cruz. Na cobrança, Barata igualou o marcador.

A equipe de Vojvoda, por sua vez, perdeu ritmo ofensivo, explorava as bolas paradas, mas não conseguia ter êxito. Diferente do primeiro tempo, apresentava um futebol desorganizado e improdutivo. Na reta final, Clessione, aos 38, marcou o terceiro no Castelão, virando para o Maranhão.

MARANHÃO 3 X 2 FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Maranhão

4-3-3: Jean; Franklin (Denílson), Pedro Gustavo, Maicon e André Radija; Cavi, Vander e Adeílson Maranhão (Clessione); Ronald Camarão (Kessinho), Vinicius Barata e Felipe Cruz (Alison Araçoiaba). Técnico: Zé Augusto.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Tomás Cardona e Thauan Lara (Dudu); Lucas Sasha, Rossetto (Kauan) e Pochettino (Hércules); Marinho (Calebe), Moisés e Juan Martín Lucero (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Local: Castelão, em São Luis-MA

Data: 27/03/2024 (quarta-feira)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Quarto Árbitro: Ranilton Oliveira de Sousa (MA)

Cartões amarelos: André Radija, Pedro Gustavo, Vander, Felipe Cruz, Clessione e Jean (Maranhão) | Kuscevic, Brítez, João Ricardo, Thiago Galhardo e Cardona (Fortaleza)

Cartões vermelhos: N/A

Gols: Moisés (18'1°T), Juan Martín Lucero (41'1°T), Felipe Cruz (6'°2T), Vinícius Barata (24'2°T) e Clessione (38'2°T)