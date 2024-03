O Santos está classificado à grande final do Campeonato Paulista. Ontem, com mais de 44 mil torcedores na Neo Química Arena, o Peixe venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 e voltou à decisão estadual após oito anos. Os gols foram marcados por Joaquim, Guilherme e Giuliano. Sasha descontou para o Massa Bruta.

Visando maior público e renda, a diretoria santista optou por levar o compromisso para o estádio do Corinthians. Os ingressos foram esgotados dois dias antes do jogo. A torcida da capital paulista comprou a ideia, lotou o estádio e fez grande festa, batendo o recorde de público do palco nesta temporada.

Já classificado, o Peixe ainda não sabe qual será o adversário na decisão. Do outro lado da chave, o Palmeiras encara o Novorizontino hoje por uma vaga na final. A bola rola às 21h35min, no Allianz Parque. Com a expulsão no fim da partida, o lateral Hayner é desfalque certo do time para o próximo jogo.

Enquanto isso, o Bragantino dá adeus ao Paulistão e se concentra no seu próximo compromisso. A equipe receberá o Coquimbo Unido-CHI, pela estreia na Copa Sul-Americana, no dia 3 de abril, às 21 horas, no Nabi Abi Chedid.

O Santos começou pressionando e abriu o placar com seis minutos de bola rolando. Guilherme cobrou escanteio com categoria e encontrou Joaquim, que subiu com liberdade, cabeceou firme e estufou as redes: 1 a 0 a favor do Peixe.

Depois de sofrer o gol, o Bragantino cresceu na partida e assustou os santistas. Apesar da pressão do Massa Bruta, o Santos foi quem ampliou o marcador aos 45 minutos com Guilherme, ex-Fortaleza.

Com a eliminação parcial, o Massa Bruta mudou a postura após a volta do intervalo e diminuiu o placar em Itaquera aos 5 minutos, com Eduardo Sasha.

O Santos reagiu rápido e transformou as chances de perigo em gol. Aos 17 minutos, Giuliano ampliou a vantagem para o Peixe e deu números finais ao confronto.

Aos 21, Guilherme quase anotou uma pintura na Neo Química Arena. O jogador ficou com a sobra na entrada da área e chegou batendo colocado, raspando a trave defendida por Cleiton.

Com um a menos, o Santos se defendeu bem nos minutos finais do jogo e não sofreu nenhum susto. (Gazeta Esportiva)