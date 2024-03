Em alta, Erick Pulga disputa primeira final pelo Ceará com status de protagonista

Foto: Samuel Setubal Pulga é o principal nome do Vovô na temporada

Com a classificação conquistada para o mata-mata do Nordestão, o Ceará vira a página e concentra as energias nas finais do Campeonato Cearense. O Alvinegro de Porangabuçu entra em campo amanhã, às 16h40min, na Arena Castelão pelo jogo de ida da decisão do Estadual, diante do Fortaleza, com algumas vantagens.

Além de viver um momento mais favorável que o rival, o Vovô apresenta, na atual conjuntura, um time mais bem alinhado, ainda que apresente deficiências, com protagonistas mais bem definidos. E o maior deles até o momento é o atacante Erick Pulga, que é a principal esperança de bolas nas redes para o Vovô em busca da taça.

Titular em 11 dos 12 jogos em que atuou na atual temporada, o camisa 16 é o artilheiro do Campeonato Cearense, com cinco gols marcados favoráveis ao Alvinegro de Porangabuçu. Na temporada, ele tem sido a principal peça de ataque de Vagner Mancini, com participação direta em dez dos 29 tentos anotados pelo grupo até aqui, mas o seu protagonismo transcende os bons números, fazendo a diferença em momentos decisivos.

Na primeira fase do Estadual, a artilharia do jovem de 23 anos foi crucial para a conquista da vaga direta para as semifinais — e o atleta também teve boas participações na Copa do Nordeste. No histórico recente, o tento mais valioso de Pulga foi o marcado diante do Itabaiana-SE, na última quarta-feira, 27, que garantiu não só o triunfo por 2 a 1, mas a classificação para o mata-mata do certame regional.

Ao lado de Aylon, Erick Pulga é responsável por 15 dos 29 gols marcados pelo Ceará na temporada, ou seja, a dupla é responsável por mais da metade dos gols do Alvinegro em 2024.

Em entrevista coletiva concedida ontem, o volante Richardson, ao citar de maneira positiva a cumplicidade do grupo, ressaltou que o apoio coletivo é fundamental para que as potencialidades do artilheiro se acentuem.

"O grupo tem mostrado que realmente tem acreditado na coletividade durante os jogos. É muito legal ver o Pulga se destacando mas a gente sabe que ele só se destaca se o grupo tiver forte. O individual prevalece quando o grupo está forte e todo mundo está blindado, quando eu posso chegar pro Pulga e falar: 'Não precisa voltar esse lance, quero que você tenha força para atacar'", frisou o meio-campista.

O duelo de amanhã será o primeiro em busca do título estadual. O Vovô entra em campo como mandante no sábado seguinte, 6, quando recebe o Fortaleza pelo jogo de volta, que irá definir quem será o campeão estadual de 2024.

Por segurança, FCF quer transferir jogo Sport x Ceará de Pernambuco; entenda

A Federação Cearense de Futebol (FCF) tem reunião marcada com a diretoria do Ceará para a próxima segunda-feira, 1°, para definir a logística visando garantir a segurança da delegação e da torcida alvinegra no confronto ante o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Sem confiança na segurança pública de Pernambuco em razão dos episódios de violência na final do último Nordestão, entre o Vovô e o Leão da Ilha do Retiro, e do atentado contra a delegação do Fortaleza, ocorrido em fevereiro deste ano, a intenção da entidade local é solicitar que a partida seja realizada em outro Estado, conforme apurou O POVO.

Vale lembrar que o diretor jurídico da FCF, Eugênio Vasques, em entrevista concedida ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, havia adiantado que lutaria para que nenhum clube cearenses precisasse atuar em Pernambuco durante esta temporada. “O nosso pedido é que não haja jogo em Pernambuco enquanto não for comprovado que há segurança para os clubes visitantes”, disse.



A reunião entre a FCF e o Alvinegro deverá selar a decisão para que a solicitação seja feita. O presidente do Ceará, João Paulo Silva, e o diretor jurídico Fred Bandeira estarão presentes no encontro com o mandatário da Federação, Mauro Carmélio.

A entidade máxima do futebol estadual informou que caso o pedido seja acatado, o novo local ficaria à escolha da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em conjunto com o Sport.