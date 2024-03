FCF irá ao STJD para tentar impedir Sport x Ceará em PE e sugere jogo na PB ou no RN

Foto: Paulo Paiva/Sport Recife Torcida do Sport em jogo na Arena de Pernambuco

Temendo pela segurança da delegação do Ceará, a Federação Cearense de Futebol (FCF) se mobiliza para tentar mudar o local da partida entre o Alvinegro e o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, sob mando de campo rubro-negro. A entidade, inclusive, já definiu quais ações tomará para tentar evitar que o duelo ocorra em Pernambuco.

A FCF tentará a mudança do local da partida por dois meios: administrativo e jurídico. Na próxima segunda-feira, 1º, a entidade cearense enviará um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando que Sport x Ceará não aconteça em solo pernambucano. Em paralelo, fará o mesmo pedido ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Na época em que o ônibus que levava a delegação do Fortaleza sofreu o atentado com pedras e bombas arremessados por membros de uma torcida organizada do Sport, momentos após o jogo dos dois clubes na Arena de Pernambuco, também pelo Nordestão, a Federação fez um pedido ao Tribunal para que nenhum outro time cearense jogasse naquele Estado em 2024.

O julgamento do processo acontecerá no dia 9 de abril, véspera do confronto entre Sport e Ceará. Assim, a entidade local se antecipará e pedirá, de forma cautelar, que o relator Felipe Bevilacqua suspenda o jogo na Arena de Pernambuco. Outra possibilidade, na hipótese de negativa do relator, é recorrer ao presidente do STJD por uma cautelar preventiva só em relação a este duelo. João Pessoa (PB) e Natal (RN) são cidades bem vistas e devem ser indicadas pela FCF para receber o embate, se a decisão for favorável.

Caso o STJD entenda por manter o jogo em Pernambuco, a FCF fará um novo pedido. Desta vez, será solicitado que a partida, ainda que seja na Arena de Pernambuco, aconteça de portões fechados. Vale ressaltar que no dia 12 deste mês, em julgamento na 2ª Comissão Disciplinar, o Sport foi punido com oito jogos de portões fechados como mandante, mas o STJD concedeu, dias após, um efeito suspensivo para o clube voltar a ter público nos estádios.

“Nosso problema não é a torcida do Sport, é a segurança pública. O STJD definiu que a segurança pública faz parte de uma obrigação do clube mandante. No julgamento que teve na Comissão, ficou claro que o clube mandante tem a obrigação de cuidar do clube visitante na chegada e saída da cidade. Nosso entendimento é que não pode ter jogo em Pernambuco, em hipótese nenhuma”, explicou o diretor jurídico da FCF, Eugênio Vasques, ao O POVO.

Uma reunião para alinhar estratégias jurídicas entre a FCF e o Ceará aconteceria na segunda-feira, mas foi remarcada para a terça, 2. O momento contará com a presença do diretor jurídico do Vovô, Fred Bandeira, do presidente João Paulo Silva, e de membros da FCF, que inclui o presidente Mauro Carmélio, o vice Eudes Bringel e o diretor jurídico Eugênio Vasques.