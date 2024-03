Fortaleza e Ceará duelam na primeira final do Campeonato Cearense 2024

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.03.2024: Fortaleza x Ceará, clássico Rei, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves

A Arena Castelão será palco do primeiro embate da final do Campeonato Cearense, entre Fortaleza e Ceará, hoje, a partir das 16h40min. Em meio à expectativa dos torcedores e previsão de estádio lotado — mais de 38 mil pessoas garantidas —, as duas equipes entram em campo com objetivos claros: o Leão busca conquistar o hexacampeonato estadual, enquanto o Vovô almeja interromper a hegemonia tricolor e voltar a erguer a taça do Manjadinho.

O Tricolor do Pici chega para esta decisão envolto em uma fase turbulenta. Após acumular três derrotas consecutivas, para o próprio Ceará, Vitória e Maranhão, sendo esta última de virada após abrir 2 a 0 no placar, a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda enfrenta uma crise técnica.

Nos últimos sete confrontos, o Leão obteve apenas uma vitória, apresentou atuações fracas e precisa reverter o cenário ruim para largar com vantagem em busca de um histórico e inédito hexa no futebol cearense.

Por outro lado, o Ceará chega embalado, apesar dos desafios financeiros enfrentados pela instituição. O Vovô acumula três vitórias consecutivas e mantém a invencibilidade em 2024 nos confrontos contra o Fortaleza. Em dois encontros anteriores, ambos pela fase de grupos do Estadual e da Copa do Nordeste, o Vovô obteve um empate, 3 a 3, e uma vitória por 1 a 0, com gol do lateral-direito Raí Ramos.

Para o embate decisivo, o técnico Vojvoda conta com o retorno importante do venezuelano Kervin Andrade, destaque da equipe em 2024, que esteve ausente nas últimas duas partidas devido a compromissos com a seleção de seu país. No entanto, as presenças dos laterais titulares Tinga e Bruno Pacheco estão em dúvida devido a lesões, adicionando incertezas ao time titular do Fortaleza.

Já pelo lado alvinegro, o técnico Vagner Mancini enfrenta dilemas na formação do meio-campo. Lourenço, recuperado de uma virose, é esperado para iniciar a partida. No entanto, Guilherme Castilho, em processo de recuperação de uma lesão muscular, pode começar no banco de reservas, abrindo espaço para Lucas Mugni. Além disso, o retorno de Matheus Bahia à lateral-esquerda é uma boa notícia para o técnico do time do Porangabuçu.

"Eu não vejo favorito, sinceramente. Serão dois jogos emocionantes. É uma final de campeonato, dividida em dois jogos de noventa (minutos). Neste momento, entra muito o poder emocional, mental das equipes", comentou Vagner Mancini em coletiva após a vitória sobre o Itabaiana, na Copa do Nordeste, na última quarta-feira, 27.

Vojvoda não concedeu entrevista antes da partida. A coletiva do treinador após a derrota para o Maranhão não foi realizada devido à falta de espaço adequado e curta janela de tempo entre saída do estádio, em São Luís, para o aeroporto, segundo informou o clube.

Com todas essas variáveis em jogo, a expectativa para o confronto entre Fortaleza e Ceará é enorme, prometendo um espetáculo emocionante para os torcedores e uma batalha intensa em busca do título estadual.

Fortaleza x Ceará

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Kuscevic, Titi e Escobar; Zé Welison, Kauan e Calebe (Kervin); Pikachu, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes (David Ricardo) e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Mugni (Castilho); Erick Pulga, Aylon e Barceló (Janderson). Téc: Vagner Mancini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 30/3/2024

Horário: 16h40min

Árbitro: Ramon Abatti-SC (Fifa)

Assistentes: Rodrigo Correa-RJ (Fifa) e Alex Ang-SP (Fifa)

VAR: Wagner Reway-ES (Fifa)

Transmissão: TV Verdes Mares, canal Goat, Rádio O POVO CBN e CBN Cariri, YouTube e Facebook do O POVO (jornada esportiva a partir das 15h30min)