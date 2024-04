Ex-Ceará, Mateus Gonçalves e Iury Castilho protagonizam virada do Vitória diante do Bahia na final do Baianão

Foto: Victor Ferreira/EC Vitória Vitória e Bahia disputaram o primeiro jogo da final do Baianão neste domingo, 31

O Vitória largou em vantagem na decisão do Campeonato Baiano. Na partida de ida, disputada no Barradão neste domingo, 31, o Leão da Barra venceu o Bahia por 3 a 2. Ex-Ceará, Mateus Gonçalves (2) e Iury Castilho marcaram para o time rubro-negro, enquanto Thaciano e Cauly fizeram para os tricolores.

Com o resultado, a equipe comandada por Léo Condé precisa de apenas um empate no jogo de volta para ficar com o título do Estadual. Já o time de Rogério Ceni precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a taça.

O duelo de volta é o próximo compromisso de ambas as equipes O confronto está marcado para o próximo domingo, 7, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova.



O jogo

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Alerrandro perdeu uma chance incrível de abrir o placar para o Vitória. O goleiro Marcos Felipe, do Bahia, saiu do gol para interceptar um lançamento e errou o passe na saída de jogo. O atacante do Leão da Barra ficou com a bola e rapidamente finalizou ao gol vazio, entretanto, errou o alvo.

A grande oportunidade do Bahia na etapa inicial aconteceu nos acréscimos, mais precisamente aos 47 minutos. Após cruzamento para área, o arqueiro Arcanjo tentou sair na bola, mas não achou nada. Na sequência, Thaciano cabeceou livre para o gol, mas viu Wagner Leonardo salvar e tirar a bola em cima da linha.

Após empate em 0 a 0 no tempo inicial, o Bahia começou a etapa complementar com tudo e abriu o placar com menos de 30 segundos. Em contra-ataque, Cauly recebeu boa enfiada de bola, invadiu a área e tocou em Thaciano, que apareceu sem marcação para apenas completar ao gol e abrir o marcador.

O segundo do Bahia saiu aos 17 minutos. Após troca de passes entre a equipe ao redor da área, a bola chegou na esquerda com Juba, que levantou a cabeça e cruzou para Cauly chegar batendo de primeira e ampliar o placar.

O Vitória diminuiu o placar pouco tempo depois, aos 21 minutos. Matheuzinho recebeu na entrada da área e finalizou em cima da defesa adversária, entretanto, a bola sobrou para Mateus Gonçalves, que chutou no contrapé de Marcos Felipe.

O empate do time da casa saiu nos minutos finais, aos 44. Iury foi lançado pela direita, invadiu a área, cortou o marcador e finalizou ao gol. Marcos Felipe fez boa defesa, mas, mais uma vez, a bola sobrou para Mateus Gonçalves, que ainda dominou e encheu o pé para as redes

Quando o jogo já parecia estar resolvido, o Vitória conseguiu o gol do triunfo aos 47 minutos. Zeca recebeu lançamento na ponta direita e cruzou para área. Iury antecipou o marcador e chutou de primeira para marcar o terceiro da equipe da casa.