Defesa em alta: Ceará sofreu apenas dois gols nos últimos cinco jogos

Foto: Samuel Setubal Ramon Menezes se firmou na zaga do Vovô

Se há alguns jogos o sistema defensivo do Ceará vinha sendo um dos pontos criticados por torcedores, nas últimas partidas, o setor se tornou um dos trunfos do Alvinegro de Porangabuçu.

Com apenas dois gols tomados nos últimos cinco duelos, o time comandado por Vagner Mancini superou a fase de muitos tentos sofridos, quando acumulou nove bolas nas próprias redes em quatro confrontos: empates por 3 a 3 contra Fortaleza e 2 a 2 diante do ABC; derrota por 2 a 1 para o Bahia; e vitória por 3 a 2 contra o Ferroviário.

A solidez defensiva veio justamente após a semana livre entre as partidas das semifinais do Campeonato Cearense. Desde o segundo confronto contra o Tubarão da Barra, o Vovô tomou somente dois gols em cinco duelos — contra o próprio Ferroviário, pelo Estadual, e diante do Itabaiana, pela Copa do Nordeste.

Neste último, vale lembrar, Mancini optou por uma escalação alternativa devido a lesões, suspensões e uma virose que afetou o elenco.

No recorte das cinco partidas, o Ceará disputou dois Clássicos-Rei e passou ambos sem ser vazado, ganhando um por 1 a 0 e empatando sem gols o último, além de um triunfo sobre o Treze-PB por 1 a 0.

Mancini já notou evolução

O treinador alvinegro tinha sido um dos que apontara insatisfação com a má fase da defesa há alguns jogos. Após o jogo contra o Ferroviário, pelo primeiro duelo da semifinal do Estadual, Mancini revelou o incômodo.



"A equipe vem sofrendo muito gol. Isso me incomoda porque daqui a pouco a gente vai para jogos mais decisivos e ter uma defesa que não toma gols é importante”, comentou à época.



E, ao que parece, os treinos em Porangabuçu surtiram efeito imediato. Em alta, a defesa fez boas atuações e não tem dado muitas chances aos adversários, ponto elogiado por Mancini no último Clássico-Rei.



"O que mais gostei foi da maturidade que teve ao não dar muitas oportunidades para a equipe do Fortaleza. Esse é o ponto mais alto do jogo de hoje. Tivemos um sistema defensivo que sofreu pouco e uma equipe hoje mais resiliente", afirmou.

Miolo de zaga se formando

Com Richard, Raí Ramos e Matheus Bahia consolidados em suas posições, a dor de cabeça para Vagner Mancini estava em definir um miolo de zaga, já formada por diversas duplas, e até trios, diferentes.

Contudo, essa indecisão parece estar acabando, visto que Matheus Felipe e Ramon Menezes, ambos contratados em 2024, têm ganhado mais minutos jogando lado a lado e têm feito boas partidas.

No início da temporada, com lesões intercaladas da dupla, a zaga titular costumava ser composta por David Ricardo e um dos dois.

Agora, a dupla de novatos parece estar conquistando a titularidade. Apesar das boas atuações de David Ricardo, Ramon e Matheus, no momento, estão à frente na preferência do treinador alvinegro.