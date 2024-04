Douglas Dias diz que Ferroviário busca acesso na Série C: "Vamos dar a vida"

Foto: FÁBIO LIMA Experiente goleiro coral falou da Terceirona

De volta aos trabalhos em meio ao período sem jogos no calendário, o Ferroviário volta as atenções para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, a partir deste mês. Experiente goleiro coral, Douglas Dias falou sobre o intervalo sem partidas oficiais e afirmou que o clube vai buscar o acesso nacional.

No primeiro trimestre de 2024, o Tubarão disputou o Campeonato Cearense (caiu na semifinal), a Copa do Nordeste (eliminado na fase prévia) e a Copa do Brasil (foi até a segunda fase). Depois da queda no Estadual, o elenco teve 15 dias de folgas até retomar as atividades, na última segunda-feira, 1º.

“Nessas últimas semanas deu para dar uma acalmada. A gente veio de algumas eliminações, mas já deu para esfriar a cabeça, agora a gente tem um tempo a mais para se preparar bem e começar uma Série C de alto nível. [...] Não adianta só a gente estar bem fisicamente, mas com a cabeça ruim. Acho que esses 15 dias foram bons para a gente voltar mais animado”, disse o camisa 1.

Questionado sobre a permanência do técnico Maurício Copertino, o arqueiro coral comemorou a renovação de contrato do comandante até o final da temporada. “É bom porque já continua um trabalho excelente. Agora ele consegue implantar mais o jeito que ele quer jogar e isso ajuda bastante, já que a gente não vai ter que começar do zero”, avaliou Douglas.

Agora, com todas as atenções voltadas para a Série C, uma das medidas do clube foi trazer reforços para montar um time competitivo na disputa pelo acesso. A pedido de Copertino, o Ferroviário contratou nomes experientes, como o zagueiro Alisson e o meia Rhayner.

“Ajuda bastante. Trazem experiência e sabem como é a competição. Então o adversário vai olhar e falar: 'Eles sabem como é cada jogo'. Isso ajuda muito o elenco para a gente poder fazer um excelente campeonato”, afirmou.

O Tubarão da Barra deve fazer sua estreia na Série C no próximo dia 20, jogando fora de casa, diante do Figueirense — a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não detalhou a tabela. Douglas Dias reiterou que não será uma disputa fácil, mas garantiu que a equipe coral não medirá esforços para protagonizar uma excelente campanha.

“(A estreia) Vai ser um jogo bastante difícil, os dois times estarão bem preparados, mas uma certeza que temos é que vamos dar a vida em campo e nos dedicar bastante na Série C para conseguirmos o acesso”, finalizou.