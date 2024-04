Fortaleza BC perde para Flamengo e tem sequência de vitórias encerrada no NBB

Foto: João Moura/FBC Lance do jogo Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo, no CFO, pelo NBB

O Fortaleza BC vinha embalado, mas teve a sequência de três vitórias consecutivas encerrada pelo Flamengo, ontem, no Centro de Formação Olímpica, em partida válida pela 23ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe carioca, que é líder da competição e não perde para o time cearense desde 2016, foi superior e venceu por 73 a 93.

Restando três jogos para o fim da temporada, o Fortaleza BC chegou à 15ª derrota no NBB em 32 confrontos disputados, mas segue em boas condições visando os playoffs. O principal objetivo da equipe é seguir no G-8, zona que garante o mando de quadra na primeira rodada do mata-mata — caso avance de fase como oitavo colocado, pode encontrar o próprio Flamengo nas quartas de final.

Ao todo, 16 times se classificam aos playoffs do NBB. Apesar das boas condições na tabela, o Fortaleza BC não pode descuidar na reta final. Isso porque algumas equipes que estão atrás ainda podem ultrapassar o Carcalaion na tabela. Nos últimos confrontos, o time cearense encara o Vasco da Gama no CFO e encerra com dois jogos fora de casa, ambos no Distrito Federal, contra o Brasília e Cerrado.

Fortaleza BC x Flamengo: o jogo



Os dois quartos iniciais da partida foram de amplo domínio do Flamengo. No primeiro, a equipe carioca não tomou conhecimento do Fortaleza BC e chegou a abrir 20 a 3 no placar, finalizando com 29 a 11 posteriormente. No segundo, embora o Carcalaion tenha melhorado sutilmente o desempenho, nova derrota parcial, desta vez por 22 a 15, totalizando 51 a 26 no agregado para o Rubro-Negro.



Na volta do intervalo, o Fortaleza BC cresceu no jogo e conseguiu equilibrar o duelo. Melhorou o aspecto defensivo e anotou 21 pontos no terceiro quarto, mesma quantidade do time rubro-negro. No último e decisivo quarto, novamente um embate acirrado entre as equipes, agora com vitória parcial tricolor: 26 a 21 para o clube carioca. Pesou, no fim, a discrepância dos dois primeiros quartos.