Mugni projeta final do Estadual e pede força emocional: "Não ter medo de errar"

Um dos líderes do atual elenco do Ceará e peça importante na equipe do treinador Vagner Mancini, Lucas Mugni não escondeu, em entrevista coletiva ontem, o anseio de conquistar o título estadual pelo clube.

O argentino, ao projetar o decisivo duelo contra o Fortaleza no próximo sábado, 6, ressaltou que o fato do Alvinegro ser o mandante e ter maior número de torcedores no Castelão pode ser um diferencial importante.

“Acho que isso foi um ponto muito favorável. Nunca fomos mandantes (em Clássico-Rei) até agora e sempre trouxemos bons resultados. O pior foi aquele que estávamos ganhando de 2 a 0, mas também conseguimos o empate no final. Isso mostra a característica do nosso time, que está bem mais maduro. Mas agora, com a nossa torcida, é um ponto muito a favor. Temos que dar um gás a mais. É muito difícil explicar, mas quando tem essa atmosfera de fora, com todo mundo cantando, você não pensa no cansaço. Nossa torcida vai fazer a diferença”, contou.

Acostumado a jogos decisivos, Mugni foi enfático ao comentar sobre o contexto envolvendo o Clássico-Rei pelo Cearense desta temporada. Para o meio-campista, não se trata, pelo menos na sua perspectiva, de impedir o hexacampeonato do rival, mas sim de conquistar a taça pelo Ceará.

“Primeiro que eu não busco que eles não sejam campeões. Eu quero que o Ceará seja campeão. Desse outro jeito, talvez eles não pudessem ser campeões, mas o campeão poderia ser outro. Eu quero que o Ceará seja campeão. Existe a coincidência de ser eles que vamos enfrentar e eles podem atingir essa marca (do hexacampeonato), beleza, mas eu tenho vontade de ser campeão com o Ceará e não quebrar nada deles”, avaliou.

A importância do controle emocional na decisão



O primeiro jogo da final ficou marcado por um interessante duelo tático entre Ceará e Fortaleza, em que os dois sistemas defensivos se sobressaíram. Na análise de Mugni, a formação do rival no 5-3-2 dificultou a construção do Vovô pelo meio.

“Nesse último jogo, eles povoaram muito o meio-campo e isso dificultou a nossa troca de passes por dentro. Temos que ser inteligentes para entender o que a partida está nos pedindo naquele momento para não ser impulsivos e de repente abrir algum espaço para contra-ataques. Eu acho que para a gente vencer o jogo temos que ser fortes emocionalmente e aproveitar bem as chances que aparecerem, mas sem afobação porque vamos precisar ser mentalmente fortes”, disse.

Com o empate sem gols no jogo da ida, tudo ficou em aberto para o último e decisivo confronto, sem qualquer vantagem para nenhum dos lados. Apesar desse contexto e de reconhecer a força do Fortaleza, Mugni acredita que os atletas do Ceará não podem entrar em campo com medo de errar.

“Isso é uma pergunta que todo mundo deve se fazer. 'Como consigo dar algo a mais?'. Acho que isso começa por não ter medo de errar. Isso vai nos levar a querer ganhar mais, ter mais finalizações e ir para frente. Acho que isso pode ser um bom parâmetro para nós. Temos que ter noção da importância do jogo, ter cuidado e saber que temos um adversário difícil, de Série A e com anos de trabalho, mas a gente tem que querer mais que eles. Não temos que ter medo de errar e sim de querer acertar. E aí onde vamos fazer a diferença”, concluiu.